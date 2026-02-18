"Preocúpate en el fracaso de tu rating": Yahaira Plasencia reacciona tras criticas de Magaly por show en EE. UU.

Magaly Medina difundió imágenes de una de las presentaciones de Yahaira Plasencia en Virginia. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina se queja por bajo rating y recuerda a Andrea Llosa

Magaly Medina expresó su molestia por el bajo rating que viene teniendo el programa Magaly TV: La Firme luego de su regreso el último 9 de febrero.

En un momento, la periodista aseguró que cuando Andrea Llosa formaba parte de ATV, el espacio que tenía bajo su conducción solo le dejaba 4 puntos de audiencia.

Su comentario surgió cuando expresaba su molestia por el bajo rendimiento del programa que actualmente la antecede, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, indicando que la sintonía que recibe es muy baja.

"Por lo menos la otra (Andrea Llosa) hacía más. Y yo me quejaba porque me dejaba cuatro. Me quejaba porque, claro, yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más", expresó la conductora de Magaly TV: La Firme.

En ese sentido, Medina manifestó su incomodidad por lo que considera una falta de respaldo dentro del canal.

"Si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Yo hago esto público ahora, porque sí, estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por la falta de, digamos, decisiones que deberían de tomarse en bien de este programa", señaló en vivo.

Yahaira Plasencia confirmó su relación con empresario Luis Fernando Rodríguez

Semanas atrás, Yahaira Plasencia confirmó su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. Luego de ser vista en una clínica acompañada por Rodríguez, la salsera no ocultó más su romance mencionando que “va muy en serio”.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso, la verdad. Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros. Él en lo suyo, yo en lo mío. Lo bueno es que él no habla con la prensa”, comenzó diciendo la salsera.

Seguidamente, Yahaira lleno de elogios a su nueva pareja mencionando que ya conoce a sus papás y que estos “lo quieren mucho”.

"Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble. Es muy buena persona. Todo lo bueno. Tengo todas las palabras buenas para decir de Luis Fernando. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad. Estoy feliz y tranquila”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Del mismo modo, resaltó la buena relación que tiene Luis Fernando Rodríguez con su familia después de videos y fotos donde se vio al empresario celebrar Navidad y Año Nuevo 2026 con ellos.

“Mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo. Él es una persona increíble. Hace tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien y muy feliz”, comentó la también bailarina.

Yahaira Plasencia reacciona ante críticas de Magaly Medina por su concierto en Virginia.Fuente: Instagram (yahairaplasencia)