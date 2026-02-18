Yiddá Eslava responde qué haría si sus hijos le dicen que son Therians

Yiddá Eslava sorprendió al responder qué haría como madre si sus hijos les dijeran que son Therians. La popular actriz peruana habló sobre el fenómeno que se está volviendo viral en los jóvenes, quienes se identifican como animales.

Fue durante un diálogo en el set del programa Arriba mi gente que la también escritora respondió a Fernando Díaz sobre la posibilidad de que algún día sus dos hijos Tomás y Maro, fruto de su anterior relación con Julián Zucchi, le confesarán identificarse "como perros".

"Mira, a ver. Si viene mi hijo o mi hija y me dice: 'Guau, guau'. Yo voltearía (la cabeza) como la protagonista de El exorcista y preguntaría qué cosa está pasando ¿Cómo que 'guau, guau'?", comenzó diciendo la actriz de No me digas solterona.

En ese sentido, la también productora de cine señaló que, de ser el caso, le quitaría el celular y la Tablet a sus hijos ya que "los perros no usan" dichos objetos.

"Si (mi hijo) me dice que se percibe como un perro, yo le diría: 'Perfecto, dame el celular y dame la Tablet'. Les diré eso porque los perros no usan celular, no usan Tablet", sostuvo.

Del mismo modo, recalcó que en caso sus hijos persistan con identificarse como Therians, entonces tendrá que los haría reaccionar no dándoles "su comida favorita".

"Si todavía se queda con ganas (de ser perro) yo hago su comida favorita ese día y le digo que no se siente en la mesa, y le diría que ahí está su plato en el suelo con camote. Ya no habría ni para las bolitas (croquetas) esas", comentó.