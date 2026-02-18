Últimas Noticias
Yiddá Eslava responde qué haría si sus hijos le dicen que son Therians

Yiddá Eslava responde cómo reaccionaría con sus hijos si le dicen que son Therians | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)/Unplash/Alexandra Lowenthal
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Palabra de madre! Yiddá Eslava habló de la posibilidad de que sus hijos se perciban como Therians, el nuevo fenómeno viral entre jóvenes que viene generando polémica.

Yiddá Eslava sorprendió al responder qué haría como madre si sus hijos les dijeran que son Therians. La popular actriz peruana habló sobre el fenómeno que se está volviendo viral en los jóvenes, quienes se identifican como animales.

Fue durante un diálogo en el set del programa Arriba mi gente que la también escritora respondió a Fernando Díaz sobre la posibilidad de que algún día sus dos hijos Tomás y Maro, fruto de su anterior relación con Julián Zucchi, le confesarán identificarse "como perros".

"Mira, a ver. Si viene mi hijo o mi hija y me dice: 'Guau, guau'. Yo voltearía (la cabeza) como la protagonista de El exorcista y preguntaría qué cosa está pasando ¿Cómo que 'guau, guau'?", comenzó diciendo la actriz de No me digas solterona.

En ese sentido, la también productora de cine señaló que, de ser el caso, le quitaría el celular y la Tablet a sus hijos ya que "los perros no usan" dichos objetos.

"Si (mi hijo) me dice que se percibe como un perro, yo le diría: 'Perfecto, dame el celular y dame la Tablet'. Les diré eso porque los perros no usan celular, no usan Tablet", sostuvo.

Del mismo modo, recalcó que en caso sus hijos persistan con identificarse como Therians, entonces tendrá que los haría reaccionar no dándoles "su comida favorita".

"Si todavía se queda con ganas (de ser perro) yo hago su comida favorita ese día y le digo que no se siente en la mesa, y le diría que ahí está su plato en el suelo con camote. Ya no habría ni para las bolitas (croquetas) esas", comentó.

Yiddá Eslava tiene dos hijos: Tomás y Maro, fruto de su anterior relación con Julián Zucchi.
Yiddá Eslava tiene dos hijos: Tomás y Maro, fruto de su anterior relación con Julián Zucchi. | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

¿Qué son los therians y el significado del fenómeno viral?

El término proviene de las palabras griegas theríon (bestia) y anthropos (humano). Dentro de la comunidad, el animal con el que cada persona se identifica se denomina 'teriotipo'. Los más frecuentes suelen ser lobos, perros y felinos, aunque también existen casos vinculados a aves y reptiles.

En distintos países ya se han organizado encuentros de personas que se reconocen como therians, reuniéndose en espacios donde comparten experiencias vinculadas a su identidad. Quienes forman parte de esta comunidad señalan que no se trata de un pasatiempo ni de un disfraz, sino la manera en que se perciben a sí mismos.

De acuerdo con el citado medio, estudios recientes señalan que la 'terianstropia' suele entenderse como una identidad no convencional y no necesariamente como un trastorno, pues en la vida cotidiana, la mayoría mantiene rutinas similares a las de cualquier persona.

¿Qué dicen los especialistas sobre los Therians?

Para muchos, la 'terianstropia' se trata de un juego o forma de expresión juvenil, pero los especialistas advierten que en ciertos casos puede existir un trasfondo emocional más complejo.

El psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini explicó que la aparición de estas comunidades puede entenderse como parte de un proceso generacional. Así como antes existían tribus urbanas, nuevas generaciones buscan diferenciarse creando sus propias formas de identidad.

En diálogo con el medio La Nación, el especialista señaló que durante la adolescencia la identidad está en construcción y puede manifestarse de maneras llamativas. Indicó que lo central no es el disfraz sino evaluar si existe sufrimiento emocional detrás. También advirtió que algunas conductas pueden ser señales de alerta, especialmente cuando implican comportamientos agresivos.

Según Guerrini, muchas de estas expresiones aparecen en jóvenes que atraviesan procesos complejos, con necesidad de pertenencia y búsqueda de un lugar social.

