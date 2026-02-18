"No tiene cura": Youna deberá seguir un tratamiento de por vida tras ser diagnosticado con leucemia

Youna volvió a referirse a su situación médica tras haber hecho público su diagnóstico de leucemia. Durante una entrevista en vivo con Magaly Medina, el barbero brindó una actualización sobre su estado de salud y confirmó que su enfermedad requerirá un tratamiento permanente.

"Mi enfermedad es incierta, tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos, no la estoy pasando tan bien lastimosamente", expresó.

El joven, expareja de Samahara Lobatón, precisó que su tipo de leucemia es de progreso lento, lo que le da expectativas de vida si su tratamiento es continuo.

"La leucemia que yo tengo es de progreso lento; sí tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tengo cura. Lastimosamente, mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastilla, pero conforme pase el tiempo lo único que va a variar será el tratamiento y la medicación. El tratamiento será de por vida", explicó.

El diagnóstico, según contó, le fue confirmado el 21 de noviembre de 2025.

Falta de seguro médico

Durante la entrevista, Magaly Medina le consultó si contaba con seguro médicó, pero su respuesta fue negativa: "Lastimosamente no. Soy un inmigrante porque salí de mi país a migrar a este [Estados Unidos], tengo permiso de trabajo, pero no tengo una residencia".

Ante esa situación, Youna dice que recurre a organizaciones y plataformas de asistencia para pacientes con cáncer.

"El Gobierno no me puede mantener porque no soy ciudadano americano. Pero hay un montón de aplicaciones para ayuda que se pueden tener, hay organizaciones del cáncer y la leucemia que te brindan mucho apoyo", declaró.

Despido laboral tras hospitalizaciones

Otro tema que Youna mencionó fue su situación laboral. Según dijo, sus constantes internamientos y citas médicas impidieron que continuara trabajando.

"No lo dejé yo (el trabajo), lastimosamente mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital y obviamente en el trabajo no podía seguir con ellos. Decidieron sacarme del trabajo; tenía las esperanzas de poder volver a trabajar, pero me daban noticias peores y hasta el día de hoy no puedo retomar mis labores", sostuvo.

Youna, cuyo nombre real es Yonathan Horna Feijoo, es un barbero e influencer peruano de 27 años, conocido principalmente por haber sido pareja de Samahara Lobatón, con quien tiene una hija llamada Xianna.