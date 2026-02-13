Hugo García e Isabella Ladera confirman con una romántica foto que se convertirán en padres

Hugo García e Isabella Ladera se convertirán en padres. La pareja compartió el anuncio en sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen mostrando una ecografía, acompañada con la frase: "Mitad tuya, mitad mía ❤️ nuestro". La noticia surge luego de los fuertes rumores que habían sido comentados en el pódcast Q'Bochinche, donde los creadores de contenido Ric La Torre y Samuel Suárez adelantaron que la pareja estaba esperando un bebé.

"Confirmado, quien se convierte en padre este año es el seño Hugo García. Junto a Isabella Ladera van a traer al mundo su primer hijo juntos, es oficial. Esperen un par de horitas o minutos, porque se viene el anuncio oficial en redes sociales", expresó La Torre.

García mantiene desde hace varios meses una relación con la influencer venezolana. Días atrás ya circulaban versiones en redes sociales sobre un posible embarazo, rumores que, según los conductores, provenían de personas cercanas a la pareja.

¿Cuándo nacerá el bebé de Hugo García e Isabella Ladera?

Suárez añadió en el mismo espacio que Isabella Ladera habría intentado disimular su estado, pero por la forma de su barriga ya casi le era imposible. "Si habían rumores, ella tapaba siempre la pancita. Pero el jugueteo que tienen ellos se muestran con ganas de querer contarlo", agregó.

Por otro lado, La Torre sostuvo que el nacimiento estaría previsto para este año.

"Nos han contado que nace entre el mes de abril y mayo (...) Se estuvo especulando mucho de este embarazo y sacaban algunas imágenes de Isabella Ladera. Lo ha sabido disimular mucho en sus redes, pero ya no se puede ocultar más", comentó.