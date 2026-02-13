"Estaba en shock": Laura Spoya da su versión de cómo ocurrió su accidente y confirma fracturas en vértebras

La modelo Laura Spoya se comunicó por WhatsApp con un reportero del programa Magaly TV: La Firme luego del accidente vehicular que sufrió en el distrito limeño de Surco. En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas porque en la clínica se lo habían prohibido, debido a la complejidad de sus lesiones.

La ex Miss Perú informó que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica y que sería operada a las 5:00 a.m. de este viernes, 13 de febrero, tras sufrir fracturas en dos vértebras.

Laura Spoya admitió que tomo "unos sorbos" de cerveza

En la conversación, Laura Spoya negó las versiones que señalaban que había estado en Barranco y Miraflores antes del accidente; pues aseguró que estuvo en el restaurante La Cuadra de Salvador, ubicado en La Molina; luego fue a la casa de una amiga, a quien llama "Teff", y finalmente se dirigió a su domicilio.

"Es más, estaba hasta en pijama cuando pasó [el accidente], porque solo salí para dejarle algo a Teff, que vive a dos cuadras de donde ocurrió... la acababa de dejar 15 minutos antes, como a las 3 a. m.", aseguró la modelo.

Consultada por la fotografía que su compañero Mario Irivarren había subido a sus redes, donde se ven cervezas y en la que ella estaba etiquetada, la ex Miss Perú admitió que tomó "unos sorbos", aunque su dosaje salió negativo.

"Unos sorbos de cerveza, pero tipo 10:00 p.m., ni media ‘chela’ (cerveza). Ni Teff ni yo estábamos tomando. A veces, si yo tomo, ella maneja, y viceversa; pero no fue el caso. Ayer, cuando me intervinieron, estaba en pijama… estaba en shock", comentó.

También señaló que se sometió a un dosaje en la clínica y que, cuando se recupere, solicitará las cámaras de seguridad de la vivienda de su amiga para respaldar su versión.

La exreina de belleza confirmó que tiene fractura en dos vértebras. | Fuente: RPP

Laura Spoya da su versión del accidente vehicular que protagonizó en Surco

Laura Spoya tambiém dio su versión del accidente que sufrió la madrugada del jueves, 12 de febrero, y aseguró que realizó una mala maniobra al volante, probablemente porque se encontraba cansada. "Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá, menos cansada, habría reaccionado mejor, no lo sé", comentó.

Asimismo, agradeció que el accidente no haya sido más grave, pues, pese al susto, dijo que lo único claro para ella es que está con vida.

"No tiene sentido que haya salido de una juerga en pijama. Lo único que sé es que estoy viva, mal de la columna, pero viva y no pasó a mayores. La camioneta, obviamente, pérdida total, pero el seguro ya hizo su peritaje seguramente", señaló.

Finalmente, Spoya señaló que contará todos los detalles del accidente cuando se recupere y salga de la clínica, aunque por ahora se desconoce cuánto tiempo permanecerá internada.