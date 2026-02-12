"Echen buenas vibras y recen": Brian Rullan se pronuncia tras accidente vehicular de Laura Spoya

Laura Spoya permanece internada en una clínica luego del accidente vehicular que sufrió la madrugada de este miércoles, 12 de febrero. El hecho se produjo cuando el vehículo que conducía perdió el control y terminó estrellándose contra un muro en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el distrito limeño de Surco.

Durante la mañana, tras difundirse la noticia, la familia de la ex Miss Perú publicó un comunicado en redes sociales informando que se le estaban realizando estudios médicos para evaluar su estado de salud.

Por otro lado, sus compañeros del pódcast La Manada también brindaron detalles adicionales de lo ocurrido y señalaron que el pronóstico era reservado, ya que indicaron que tendría algunas vértebras comprometidas.

Brian Rullan se pronuncia tras accidente de Laura Spoya

Por la tarde, el programa digital Sin más que decir, conducido por María Pía Copello, logró comunicarse con Brian Rullan, exesposo de Spoya, quien se pronunció sobre el accidente desde México.

"Estoy agitado realmente. Nunca quieres despertarte y voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo, pero lo más importante es que ella está bien, que es lo único que nos importa. Está fuera de cualquier cosa y es lo más importante", declaró.

Al ser consultado sobre el estado de salud de la conductora, Rullan evitó entrar en detalles: "Es lo único que les puedo decir. Ella está bien".

También indicó que tuvo que postergar compromisos laborales para adquirir boletos y viajar lo antes posible al Perú.

En las imágenes se puede ver que el vehículo invade carril contrario y se estrella contra muro. | Fuente: RPP

¿Laura Spoya será operada tras accidente vehicular?

Respecto a las versiones que señalan que Laura sería sometida a una operación, el empresario dijo que no está autorizado a brindar, aunque envió un mensaje a quienes siguen el caso.

"No tengo permiso de hablar. Solo te voy a decir que está bien y que echen buenas vibras, que es lo único que necesitamos ahorita. Que le recen a quien le tengan que rezar. Gracias a todos los que se han preocupado por Laura", concluyó.

La relación entre Laura Spoya y Brian Rullan comenzó en 2015, cuando se conocieron en un evento en Acapulco mientras ella trabajaba como comunicadora en México. Tras un periodo de ocho meses en el que Rullan viajó frecuentemente a Perú, la pareja se casó en febrero de 2017.

Sin embargo, tras diez años de relación y dos hijos en común, la ex Miss Perú confirmó su separación en mayo de 2025 durante una transmisión de su pódcast.

La ex Miss Perú se encuentra internada en una clínica tras estrellar el vehículo que conducía contra un muro. | Fuente: RPP