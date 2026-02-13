Melcochita desmiente a su hija y aclara que no se quedará a vivir en Estados Unidos: “Yo amo a mi Perú”

El reconocido cómico Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, rompió el silencio sobre los rumores que circulan respecto a su supuesta intención de quedarse a vivir en Estados Unidos tras viajar al extranjero recientemente.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el humorista desmintió las versiones difundidas por su hija, Susan Villanueva, en las que se afirmaba que él no tenía planes de volver al país tras alejarse de su entorno familiar y sentimental.

Melcochita aclaró que, aunque se encuentra temporalmente en Estados Unidos -específicamente en Atlanta- por motivos laborales, sí tiene previsto retornar al Perú, ya que aún mantiene contratos y compromisos profesionales pendientes en su país natal. “Tengo que regresar al Perú porque tengo contratos pendientes… Yo amo a mi Perú, no importa lo que pase, tengo que estar allá”, declaró.

El cómico explicó que su viaje al extranjero responde a la necesidad de trabajar y conseguir ingresos adicionales, descartando de plano la idea de una permanencia definitiva fuera del país y negando las versiones de que no planea regresar.

Melcochita confirma reconciliación con Monserrat

Melcochita confirmó que se reconcilió con su esposa Monserrat Seminario y que actualmente se encuentra junto a ella y sus hijas, tras superar una crisis de pareja que incluyó la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

En una nueva entrevista, el artista aseguró que los problemas que salieron a la luz ya fueron solucionados y que ahora ha decidido empezar un nuevo episodio en su historia con Monserrat. “Estoy bien, todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante”, expresó a Trome.

En ese sentido, Melcochita dejó en claro que no desea continuar hablando del tema.

“Todo está muy bien entre nosotros. No quiero seguir con este tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien”, señaló.