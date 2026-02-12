“Hay vértebras comprometidas”: ¿Cuál es el estado de salud de Laura Spoya tras accidente?

Tras conocerse el accidente vehicular que sufrió Laura Spoya, sus compañeros del pódcast La Manada, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, se dirigieron a la audiencia para comentar sobre el estado de salud de la exMiss Perú.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Spoya?

“Laura se encuentra consciente con un pronóstico reservado, pero fuera de peligro”, comenzó diciendo Irivarren. De acuerdo con él, aún queda esperar algunas horas para tener un diagnóstico más preciso sobe su condición.

“Sabemos que está fuera de peligro”, agregó, tranquilizando a sus seguidores quienes preguntaban por Spoya. Tras ello, le envió un mensaje asegurando que lo escuchará pronto:

“Hermana, te queremos, todo el equipo está aquí y te mandamos las mejores energías. Esperemos que pronto puedas estar aquí, no sabemos cuánto tiempo será, aun no tenemos más información, así que ni bien sepamos algo, les informaremos. La función tiene que continuar y seguiremos para adelante. Estaremos juntos en las buenas, malas y las peores”.

Por otro lado, Gerardo Pe’ agradeció los mensajes de apoyo de los fans de Laura Spoya: “A todos nos tomó por sorpresa el accidente. Queremos agradecer por los mensajes, ella está sintiendo su cariño. Gracias por el apoyo de siempre, es un tema complicado de tocar, pero como dice Mario, está fuera de peligro”.

¿Laura Spoya tiene las vértebras comprometidas?

Así como Mario y Gerardo dieron sus declaraciones, quien también se pronunció fue Abneer Robles, productor del pódcast La Manada. Según él, Laura Spoya tendría las vértebras comprometidas, pero Irivarren lo interrumpió para que no haya especulaciones.

“Le quiero mandar buenas energías. Si bien está estable el panorama no es agradable, es complicada. Hay vértebras comprometidas, no entraremos en detalles, pero no vamos a especular. A todos nos agarró en shock y hay que tomarlo con calma. Decirle a la gente que lo importante ahora es la salud de Laura y hay que mandarle buenas energías”.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada de este jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco. El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.