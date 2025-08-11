"Si a mis hijos les pasa algo, tendrán la culpa": Angie Jibaja advierte a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Angie Jibaja hizo una “denuncia pública” en contra de Jean-Paul Santa María y Romina Gachoy por un supuesto maltrato a los dos hijos de la exmodelo peruana con el cantante de cumbia, quien actualmente vive en familia con ellos junto a la influencer uruguaya.

Fue por medio de un live en TikTok, el último fin de semana, que la exactriz de La gran sangre lanzó una advertencia a Santa María y Gachoy afirmando que si “algo les pasa a sus hijos” les echará la culpa a ambos al, presuntamente. dejarlos ir solos desde el colegio hasta su casa sin medir el peligro que pudiera ocurrir.

“Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le hecho directamente la culpa a Jean-Paul Santa María y a su esposa (Romina Gachoy)”, comenzó diciendo Jibaja.

“Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son niños sanos, inocentes, niños sensibles, nobles y humildes. Son lo mejor de este mundo. Son un poco inocentes. Son de perdonar a cada rato”, sostuvo.

Del mismo modo, la exchica reality, quien reside en Chile, mencionó que sus dos hijos estarían sufriendo supuestos maltratos de parte de Gachoy. “A ellos no se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio. Así que no es novedad que hagan bien su tarea”, acotó.

Finalmente, recordó que Romina Gachoy había dicho en entrevistas que hacía pasar “penitencia” a sus hijos.

“Lo malo es que les pongan a escribir: ‘Yo me porto mal y debo hacer esto y esto’, ‘Yo me porto mal y debo ser un niño mejor’. ‘Yo me porto mal’ así 100 000 veces. Eso es una tortura. Como dijo Romina en un programa: penitencia, no es castigo, riéndose y burlándose”, añadió.

Angie Jibaja es una conocida modelo, actriz y personalidad de la televisión peruana. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)

Romina Gachoy sobre Angie Jibaja: “No ha cambiado nada”

Romina Gachoy mostró su molestia por los audios enviados por Angie Jibaja a su hijo mayor luego de la sorpresiva entrevista que dio la exactriz de La gran sangre al programa Primer plano, de Chile Visión.

“Luego de la entrevista, hubo muchas cosas que mostraban inestabilidad en varios sentidos. Conversé con ella y estaba mal y otro día con la voz sin saber que pasó. Ahora último, teniendo comunicación con nuestro hijo más grande, le mandó una sarta de disparates que son irrepetibles y es ahí donde te das cuenta de que no está bien”, señaló la modelo uruguaya ante las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Para Romina Gachoy, Angie Jibaja “no puede mandar” esos audios a su hijo quien, de acuerdo con la anfitriona, “vive en tranquilidad” con ella y Santamaría.

“Se nota que (Angie) sigue en las mismas andanzas. Ella no ha cambiado para nada. Solo una persona que está sumergida en algo de ese estilo puede llegar a pensar y decir las cosas que ella dijo. Eso se llama paranoia y la paranoia, por lo general, le viene a personas que consumen estupefacientes fuertes”, expresó.

En ese sentido, Gachoy deslizó las complicaciones para un posible reencuentro con Angie Jibaja quién, según la uruguaya, solo buscaría dinero. “Ella lo único que quiere es dinero y nosotros (con Jean Paul Santa María) también queremos pagarle y chau. Si yo hablara y dijera todas las cosas que los chicos han vivido con ella, juro que se la llevan presa”, acotó.

Jean Paul Santa María respaldó a su pareja Romina Gachoy ante las acusaciones de Angie Jibaja. | Fuente: Instagram (romina.gachoy)

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre sus hijos con Jean Paul Santa María?

Angie Jibaja dio una emotiva entrevista al programa Primer plano, de Chile Visión, donde contó que cuando regresó al Perú, luego de ocho años de vivir en Chile, fue “lo peor” que le pasó ya que “les quitaron a sus hijos” cuando los había dejado en la casa de su hermana mientras ella estaba en rehabilitación.

“Me hicieron una visita del Ministerio para ver cómo estaban mis hijos. Ellos hicieron la inspección, yo les agradecí por haber venido a ver mis bebés, yo feliz. El hecho es que se fueron emocionados, contentos, porque los vieron bien físicamente. Los dos estaban bien”, comenzó diciendo la exmodelo peruana semanas atrás.

En ese sentido, Jibaja contó que se fue a "un tratamiento psicológico por la pérdida de su abuela” y que cuando regresó a ver a sus hijos, estos ya no estaban.

“Fui a Lima, a la casa de mi hermana. Le pedí que se quede con mis hijos. Me interné y cuando salí me doy con la sorpresa de que me habían quitado a mis hijos por decisión familiar. O sea, nada que ver. Yo los dejé con mi hermana para que los cuide. Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, lo concreté, salgo y me dicen eso y fue muy doloroso”, mencionó Angie entre lágrimas.