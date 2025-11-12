"Con buena actitud": Karla Bacigalupo supera problema de salud y vuelve a la competencia del Miss Universo 2025

La peruana Karla Bacigalupo regresó a las actividades oficiales del Miss Universo 2025 luego de superar un problema de salud producto de una aparente intoxicación alimentaria días atrás junto con otras concursantes.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la modelo nacional compartió fotos y videos donde se luce en una 'Noche de Gala' en Tailandia con comida tradicional de dicho país.

En la primera imagen, Bacigalupo tiene puesto una falda blanca, un top dorado y un saco crop blanco. “Después de la comida la pasamos genial bailando”, escribió en su post.

Del mismo modo, la organización del Miss Perú difundió diversos videos en TikTok con la modelo de 33 años luciendo muy sonriente y feliz de regresar a la competencia internacional. “Perú ya está recuperada, lista para continuar con sus actividades”, se lee.

En otro video, la reina de belleza se luce desfilando cerca a una pileta y mostrando toda su sensualidad. Por otro lado, la también actriz aparece bailando y moviendo sus hombros en clara señal de estar muy contenta y segura de llevarse la corona. “Siempre con buena actitud”, expresó otro post mostrando a Karla mandando un beso a la cámara.

Es así como Karla Bacigalupo está lista para seguir en competencia invitando a todos los peruanos a votar por ella en esta nueva edición del Miss Universo 2025. “Ella es el ejemplo para seguir”, sostuvo otra publicación con la deslumbrante concursante.

¿Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo 2025?

Karla Bacigalupo no estuvo presente en la cena oficial del Miss Universo 2025 el último martes tras estar delicado de salud. Fue Jessica Newton, organizados del Miss Perú, quien comunicó que la modelo peruana estaba con descanso médico.

"Karla Bacigalupo no estuvo presente en la cena porque se encuentra en descanso médico. Estoy segura de que con los cuidados médicos y un poco de descanso mañana estará mejor y lista para el viaje", sostuvo Newton en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, el creador de contenido Jens Castro reveló que hubo concursantes del Miss Universo 2025 que no asistieron a la cena de gala por un presunto problema de intoxicación con la comida tailandesa.

“Candidatas intoxicadas por la comida tailandesa. Rumoran que Miss México, Miss Perú, Miss Honduras están intoxicadas", expresó el también especialista en certámenes de belleza.

Luego de generar preocupación por su salud, la propia Karla Bacigalupo mencionó sentirse mucho mejor.

Con la voz afónica, la peruana se mostró animada de seguir en la competencia. "Mejor, mucho mejor. Me quedé descansando ayer en la noche y hoy tempranísimo vine para el ensayo. Pero sí, muy bien", dijo en un live en Instagram este miércoles.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025?

Si quieres apoyar a la representante peruana y ayudarla a llegar al Top 30 del Miss Universo 2025, puedes hacerlo desde la aplicación oficial del certamen siguiendo estos pasos:

Descarga la aplicación de Miss Universe desde Google Play o App Store.

Regístrate con tu correo electrónico.

Toca la opción “Vote” en el menú principal.

Selecciona “Contest” y luego elige a tu candidata favorita.

Para obtener votos, puedes ver anuncios o comprar paquetes de votos dentro de la app.

Presiona “Vote now” e ingresa la cantidad de votos que deseas otorgar.

Confirma tu voto ingresando tu contraseña.

El sistema puede tardar unos cinco minutos en registrar tu voto.

¿Cómo va Perú en la votación?

En el caso de Perú, Karla Bacigalupo cuenta con 10698 votos en la aplicación oficial de Miss Universe hasta el cierre de este artículo.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m. (hora local). La aplicación oficial de Miss Universe puede descargarse desde App Store o Google Play.

Rumbo a la corona universal

“¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, dijo emocionada Karla Bacigalupo antes de partir de Lima, recordando el triunfo de Gladys Zender, la primera y única peruana en ganar Miss Universo, en 1957.

A sus 33 años, la actriz, productora y activista por la salud mental buscará representar al país con orgullo en la gran final del certamen, que se realizará el viernes 21 de noviembre en Tailandia.