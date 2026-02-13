Laura Spoya fue operada con éxito de la columna tras accidente: “Está contenta de que está viva”

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, dio a conocer que la modelo y exreina de belleza se encuentra estable luego de ser sometida a una intervención quirúrgica tras el accidente que sufrió recientemente.

El empresario mexicano explicó que la operación fue exitosa y que Spoya permanece en etapa de recuperación. “Salió bien de la operación y está en recuperación. Tenía miedo, pero está tranquila. Está contenta de que está viva”, expresó.

Asimismo, confesó que el impacto del accidente lo afectó profundamente, especialmente después de ver las imágenes del hecho. “Después de que vi el video me asusté mucho. Tiene suerte de que no le pasó nada a nadie más, pero es preocupante”, señaló en el programa Arriba mi gente.

Por otro lado, Brian Rullan destacó que no hubo otras personas afectadas en el incidente. “No hubo terceros dañados”, precisó, y pidió a seguidores y amigos enviar mensajes positivos para la pronta recuperación de la conductora.

Laura Spoya da su versión de cómo ocurrió su accidente

La modelo Laura Spoya se comunicó por WhatsApp con un reportero del programa Magaly TV: La Firme luego del accidente vehicular que sufrió en el distrito limeño de Surco. En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas porque en la clínica se lo habían prohibido, debido a la complejidad de sus lesiones.

En la conversación, la modelo negó las versiones que señalaban que había estado en Barranco y Miraflores antes del accidente; pues aseguró que estuvo en el restaurante La Cuadra de Salvador, ubicado en La Molina; luego fue a la casa de una amiga, a quien llama "Teff", y finalmente se dirigió a su domicilio.

“Es más, estaba hasta en pijama cuando pasó [el accidente], porque solo salí para dejarle algo a Teff, que vive a dos cuadras de donde ocurrió... la acababa de dejar 15 minutos antes, como a las 3 a. m.”, aseguró la modelo.

Consultada por la fotografía que su compañero Mario Irivarren había subido a sus redes, donde se ven cervezas y en la que ella estaba etiquetada, la ex Miss Perú admitió que tomó “unos sorbos”, aunque su dosaje salió negativo.

“Unos sorbos de cerveza, pero tipo 10:00 p.m., ni media ‘chela’ (cerveza). Ni Teff ni yo estábamos tomando. A veces, si yo tomo, ella maneja, y viceversa; pero no fue el caso. Ayer, cuando me intervinieron, estaba en pijama… estaba en shock”, comentó.