Leslie Shaw dice que Yahaira Plasencia "no es nadie" por hacer covers y ella responde: "Oraré por ti"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leslie Shaw arremetió contra los artistas que hacen covers para intentar posicionarse en la música. La intérprete de Pendejerete dio una conferencia de prensa para promocionar un festival musical donde ella es una de las protagonistas y no dudó en cuestionar a varios de sus colegas.

"No, no hagan covers. En verdad los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque eso es robar", señaló la cantante peruana quien, hasta hace unos días, estaba envuelta en una polémica por los derechos de autor del tema Hay niveles con el compositor Carlos Rincón.

Al ser consultada sobre si se refiere a artistas como Yahaira Plasencia, la cantante y modelo sostuvo: "Por eso. O sea, ¿quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita, que sea un éxito, va a tener mi respeto, pero mientras hagan covers, ni me saluden".

Seguidamente, Leslie Shaw criticó la gira que hizo Yahaira Plasencia en los medios argentinos al ser presentada como 'La diosa peruana' y cantar en los sets de televisión. "Ella debe estar regia, pero cualquiera puede pagar a un jefe de prensa e ir a los programas. Lo más fácil es eso, pagar. Lo más difícil es tener éxito con una canción inédita", acotó Shaw.

Leslie Shaw cuestionó a los artistas que hacen convers en una conferencia de prensa. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

Yahaira Plasencia emite comunicado tras críticas de Leslie Shaw

Yahaira Plasencia se pronunció luego de las críticas de Leslie Shaw. Por medio de un comunicado difundido el último jueves en sus redes sociales, la salsera de 31 años decidió romper su silencio ante los cuestionamientos de su colega.

"Te deseo paz para que logres ser feliz y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes cómo encender la tuya (…) Oraré por ti", escribió la expareja de Jefferson Farfán en Instagram en una presunta respuesta a Leslie Shaw por sus comentarios hacia ella.

Del mismo modo, la 'Reina del totó' también subió un video donde la cantante Gaby Zambrano recalca el aporte de Yahaira Plasencia a la salsa peruana. Además, publicó otra historia donde hace referencia al egoísmo entre los artistas. "Ejemplo de que entre peruanos podemos compartir música sin egoísmo ni egocentrismo. ¡Brava Yahaira y Joa!", se lee.

Por otro lado, Amy Gutiérrez decidió comentar sobre las declaraciones de Leslie Shaw en contra de los artistas que hacen covers en sus carreras. "Cada uno debería concentrarse en su propia chamba. Leslie no necesita hacer ese tipo de cosas para seguir creciendo", manifestó la cantante a América Espectáculos.

Yahaira Plasencia emitió un comunicado en sus redes sociales tras críticas de Leslie Shaw.Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

Leslie Shaw habría llegado a un acuerdo por derechos de autor de 'Hay niveles'

Leslie Shaw ya habría llegado a un acuerdo con el compositor Carlos Rincón por los derechos de autor de la canción Ha niveles. De acuerdo con Magaly Medina, tantos los abogados de Shaw como de Rincón se sentaron para conversar y resolver el conflicto desatado en los últimos días.

"Nos enteramos de que, en la tarde, los abogados de Leslie Shaw y del compositor Carlos Rincón se han reunido y, al final, ha habido humo blanco al final de la noche (…) La única salida era que los dos se pongan de acuerdo, no hay más. Por la vía judicial esto hubiera sido un proceso largo y complejo", explicó la periodista en su programa Magaly TV: La Firme.

Días atrás, la propia Leslie Shaw mostró su molestia al afirmar que grupos bolivianos y peruanos vienen interpretando el tema Hay niveles sin su consentimiento ni el pago establecido por derechos de autor.

"Si el compositor recibe siete mil soles, yo no recibo ni un sol. Cero, porque yo no soy socia de Apdayc. He cantado en más de 150 eventos y solo he recibido 13 dólares de regalías en el país", expresó en una entrevista con Magaly Medina.

En ese sentido, Shaw afirmó que, si bien la canción tiene varios compositores, ella es la propietaria del fonograma. Es decir, la grabación original de la canción. Yo soy la dueña del fonograma. No soy la dueña de la composición, pero el fonograma es mío", agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis