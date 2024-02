Leslie Shaw dice que Mario Hart fue un ‘good time' en su vida: "Éramos muy chibolos"

Farándula Leslie Shaw señala que Mario Hart fue un ‘good time' en su vida

Leslie Shaw asegura que no cantaría al lado de Mario Hart tras grabar juntos 'Tal Para Cual' el 2016. | Fuente: Instagram (leslieshaw) (mariohart)

Leslie Shaw lanzó hace unos días en YouTube su nuevo videoclip de la canción ‘Tal Para Cual Parte II’ como respuesta a su primer video ‘Tal Para Cual’ de 2016 el cual grabó junto a su entonces pareja Mario Hart, quien hace unos meses, anunció su regreso al reguetón. La cantante viene teniendo éxito en redes sociales con su conocido estilo urbano y voz entonada a una peculiar letra de desamor.

Asimismo, en un diálogo durante el programa ‘Los Chistosos’ de RPP, Leslie Shaw mencionó que viene promocionando su canción con activaciones en su Tik Tok dedicándosela a “todos los infieles del Perú” incluyendo a Christian Domínguez, quien fue protagonista de un ampay con la joven Mary Moncada en el programa ‘Magaly TV’.

La artista de 34 años recalcó, además, que le pondría a Christian Domínguez “la corona de infiel”. “Él gana el primer lugar (de los infieles). Ya había pasado la maldición de tres años. Se estaba demorando ya”, sostuvo Shaw entre risas.

En ese sentido, afirmó que “ha tenido varios ‘good times’ en su vida” pero que ahora tiene una pareja a quien respeta. “Tengo mi pareja, nos amamos y nos respetamos”, sostuvo. Al ser consultada si Mario Hart entraría en ese grupo de ‘good times’, Leslie Shaw expresó: “Si, yo creo que sí lo fue. Éramos muy niños, muy chibolos. Yo diría más bien un ‘good second’”.

Leslie Shaw asegura que no cantaría con Handa

En otro momento, Leslie Shaw afirmó que no cantaría con Handa. Esto, luego de que ganara el premio a ‘Mejor artista urbano’ otorgado por Cape Música, evento organizado por la Cámara Peruana de la Música y donde dedicó el premio a “esas angurrientas y fans confundidas” que desean imitarla.

“No (voy a cantar con ella). Hay niveles. Si yo hago música es con artistas que están a mi nivel como Los Hermanos Yaipén, ellos viajan por todo el Perú y todas las semanas tienen conciertos. No con esta chica (Handa) que solo canta en su casa. No puedo mezclarme con esas artistas que nadie las conoce”, manifestó Shaw.

Por el contrario, Leslie Shaw mostró su deseo de cantar con las integrantes de Corazón Serrano o Agua Marina. Sin embargo, descartó hacerlo con Handa o con el propio Mario Hart. “Le diría a Handa que deje de copiarse de mí. No somos amigas. No cantaría con Handa porque no tiene dinero para pagarme”, añadió.

Leslie Shaw aseguró que nunca cantaría con Handa. | Fuente: Instagram (leslieshaw) (handa.music)

Leslie Shaw viene promocionando ‘Tal Para Cuál Parte II’

Leslie Shaw dio detalles de su videoclip ‘Tal Para Cuál Parte II’ lanzado en YouTube el último lunes 29 de enero y que ya cuenta con más de 123 mil vistas.

Cabe mencionar que Leslie Shaw se volvió una representante popular del género urbano en nuestro país. En el 2020, se convirtió en la primera peruana en recibir un Premio Heat Latin Music como mejor artista región sur.

Ahora, Shaw busca tener nuevos logros con su canción. “‘Tal para cual Parte II’ es una respuesta a la canción de amor del 2016. Es una canción de desamor. Yo escribo para mis fans, para que los chicos se sienten identificados”, puntualizó.