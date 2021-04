Magaly Medina sobre su ruptura con Alfredo Zambrano: "Él ha sido un hombre enamorado, no me fue infiel". | Fuente: Captura de pantalla

Después de emitir su voto en las Elecciones 2021 el domingo 11 de abril, Magaly Medina brindó algunas declaraciones a la prensa, quienes le preguntaron sobre el fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” volvió a afirmar que su separación se debió a una infidelidad, sino fue por mutuo acuerdo:

“Son rumores de gente que quiere encontrar una razón (a mi separación) y por ese lado no lo van a hacer, porque mi esposo ha sido muy respetuoso. Los enemigos podrían querer ver eso porque siempre desean lo malo para mí, pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto”, aseguró Magaly Medina.

A pesar de que ambos han decidido mantener en privado los pormenores de su separación, Magaly Medina descartó que haya una tercera persona y prefiere dejar ahí el tema de la separación.

“Lo descarto. No se ha debido a un tema de infidelidad. Un hombre enamorado no le es infiel a su mujer. Y, en el caso de Alfredo Zambrano, ha sido un hombre enamorado. Los motivos los vamos a tener él y yo en privado”, finalizó Magaly Medina.

Así anunció su separación con Alfredo Zambrano

Cerró una etapa. Magaly Medina anunció el pasado 30 de marzo, durante la emisión del programa "Magaly TV: La Firme", que su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano ha llegado a su fin.

En medio de su espacio televisivo, la conductora señaló que esta decisión "ha sido bastante pensada" y con "mucho detenimiento" por ella. "Y he decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin", señaló.

Asimismo, Magaly Medina enfatizó, para que su separación no se preste a especulaciones, que "no hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte". No especificó, sin embargo, las razones del término de su unión con el notario luego de más de cuatro años.

"Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí", concluyó.

Como se recueda, Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2016, en una ceremonia civil que tuvo lugar en el distrito de La Molina y que convocó a más de 500 invitados.

