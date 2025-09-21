Dilbert Aguilar afirmó que "seguirá trabajando" tras aparecer en silla de ruedas: "El público me quiere"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dilbert Aguilar seguirá dando conciertos. A pesar de estar en silla de ruedas luego de sufrir una lesión en la cadera, el cantante de cumbia aseguró que seguirá con sus presentaciones con su orquesta La Tribu mientras continúa con su recuperación.

Semanas atrás, el intérprete de Vuela palomita sorprendió a sus fans al anunciar la cancelación de algunos de sus eventos luego de revelar haber sufrido el accidente que le provocó la lesión que le impide moverse con normalidad.

Ahora, el ‘Pequeño gigante de la cumbia’ dijo que su vuelta a los escenarios está asegurada y que seguirá cantando pese al dolor que pueda sentir.

“Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos”, declaró el compositor a Trome.

En ese sentido, la expareja de Claudia Portocarrero resaltó que el público es su principal motivación para poder realizar sus shows.

“No [me alejaré de los escenarios]. Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo [en silla de ruedas] hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere”, acotó.

Dilbert Aguilar en silla de ruedas durante presentación de su orquesta La Tribu | Fuente: Instagram (dilbertaguilaroficial)

Dilbert Aguilar reveló que será sometido a delicada operación

Dilbert Aguilar anunció la cancelación de dos conciertos el último fin de semana en Mazuko, una localidad ubicada en la región Madre de Dios, pero no pudo asistir.

"Hola, amigos de Mazuko, soy Dilbet Aguilar. Estoy un poco apenado y triste por no poder estar ahí con ustedes. He sufrido un accidente hace dos días y me fracturé la cadera. Pensé que era leve, por eso intenté viajar, pero los médicos me han inmovilizado. No puedo moverme para nada hasta que me operen", dijo Aguilar en un video en sus redes sociales.

En ese sentido, contó que los médicos especialistas determinaron que debía someterse a una operación para poder recuperarse por completo. Además, deslindó de responsabilidades a las autoridades y organizadores del evento.

"Esto no es culpa de la Municipalidad, ni del alcalde ni de los organizadores; es un accidente que pasó y me apena muchísimo, de veras. Gracias, pueblo de Mazuko, gracias por su comprensión. Espero estar muy pronto con ustedes para reivindicarme. Dios los bendiga", agregó.

Dilbert Aguilar niega haberse separado de su esposa Jhazmín Gutarra. | Fuente: Instagram

Dilbert Aguilar negó haberse separado de su esposa Jhazmín Gutarra

Dilbert Aguilar negó estar separado de su esposa Jhazmín Gutarra a pesar del anuncio que hizo la bailarina de haber roto la relación con el cantante y de que solo mantenían un vínculo de padres. Ahora, el artista aseguró estar bien con su cónyuge y descartó que haya un distanciamiento entre ambos.

“Estamos juntos. Nunca nos hemos separado. O sea, después de 4 años, 3 años por ahí. Estamos bien, tenemos una buena relación. Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi salud y estoy bien con el trabajo”, declaró el artista de 50 años ante las cámaras de América Hoy semanas atrás.

Del mismo modo, Aguilar fue consultado específicamente sobre su relación de pareja con Gutarra. “Como pareja estamos bien”, fue la contundente respuesta que dio despejando así las dudas de un rompimiento.

Asimismo, rechazó que sea “un malcriado” por negar entrevistas y aclaró que solo busca “no tergiversar las cosas” y que tampoco se haga “una mala interpretación” de sus declaraciones. "Dios es todo lo que hace uno. Toda la vida fui perfil bajo. No habló de más", añadió.