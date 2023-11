Brunella Horna presenta a su hijo con Richard Acuña en redes sociales: "Bienvenido, Alessio"

La conductora de televisión Brunella Horna se sumerge en la maternidad y comparte con el mundo su alegría al presentar a su recién nacido, Alessio, fruto de su unión con el empresario Richard Acuña. Conmovida por la llegada de su "príncipe azul", Horna expresó en redes sociales: "Llegas a hacerme la mujer más feliz del mundo".

Mientras se recupera del parto, la presentadora compartió las primeras imágenes de Alessio Acuña a través de sus historias en Instagram. En una de las instantáneas, se la observa sosteniendo amorosamente a su bebé, describiéndolo como su "niño hermoso", mientras descansa en la cama.

Otras historias muestran a Richard Acuña cargando al pequeño, mientras Brunella los contempla desde la cama, guardando reposo. En una tercera historia, la pareja exhibe la decoración de la habitación de la clínica, llena de globos blancos, azules y plateados con formas de estrellas y corazones.

La modelo también compartió una conmovedora imagen de su primer encuentro con Alessio, junto a su esposo, tras dar a luz. "Bienvenido, Alessio. Llegas a hacerme la mujer más feliz del mundo. Mi príncipe azul, mi niño hermoso", escribió Horna.

La noticia fue recibida con entusiasmo por diversas personalidades del espectáculo local, entre ellas Ivana Yturbe, Karen Schwarz, Tilsa Lozano, Janet Barboza, Natalie Vertiz, Nicole Faverón, Ezio Oliva, Brenda Carvalho, Ricardo Rondón y otros. Gisela Valcárcel felicitó a la pareja, destacando la bendición que representa la llegada de Alessio.

El empresario Richard Acuña carga en brazos a Alessio, su primer bebé con Brunella Horna. | Fuente: Instagram/Brunella Horna

Brunella Horna ya es madre de Alessio, su primer hijo con Richard Acuña.Fuente: Instagram/Brunella Horna

Un embarazo riesgoso

Brunella Horna decidió tomar una licencia de maternidad y se despidió temporalmente de América hoy siguiendo la recomendación de su médico, quien le aconsejó descansar debido a que ya superaba las 38 semanas de gestación. Ethel Pozo, quien le acompaña en la conducción, compartió la noticia, revelando que Brunella tenía la intención de despedirse del programa el jueves.

"Yo he sangrado cuatro meses y medio, con muchísimo dolor. Como mamá primeriza no sabía, porque el primer mes yo seguía trabajando y pensé en seguir haciendo mi vida normal, pero lamentablemente no pude y es por eso que yo me retiro... me diagnosticaron amenaza de aborto", reveló.

La confirmación del embarazo de Horna se realizó a mediados de agosto durante su regreso a la conducción del matutino de América TV. Aunque los rumores sobre su dulce espera circulaban desde hace meses, la conductora prefirió mantener el tema en reserva debido a las complicaciones que experimentó en el inicio del embarazo.

"El inicio (del embarazo) fue muy complicado. El peor episodio fue grabando en Pachacámac, incluso le escribí a Armando (productor del programa), porque no podía más, porque mi embarazo estaba en riesgo. Era seguir trabajando o hacerle caso al doctor; yo tuve un descanso absoluto, incluso me prohibieron ir al baño", comentó la conductora.