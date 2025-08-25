Nicola Porcella y la modelo Flor Ortola fueron grabados yendo a departamento tras salir de discoteca juntos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella y Flor Ortola estarían viviendo un romance. El modelo y actor peruano, quien viene triunfando en la televisión mexicana, fue visto junto con la modelo argentina dentro de una discoteca para luego salir juntos tomados de la mano, subirse a una camioneta negra e ir al departamento del exintegrante de Esto es guerra.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Amor y fuego, el denominado ‘Novio de México’ vino al Perú de visita para dirigirse a una conocida discoteca limeña en un box privado, donde estaba con un grupo de amigos.

Es así como el actor peruano de la telenovela Amanecer, de Televisa, apareció caminando dentro del local nocturno acompañado de Rafael Cardozo y otro amigo. Según se pudo ver en las imágenes, captadas el último sábado 23 de agosto, la argentina Flor Ortola hace su aparición en el lugar entrando al box donde estaba Porcella.

Del mismo modo, Amor y fuego captó a Nicola y a Flor bailando muy pegados hasta exponer una aparente escena de besos entre ambos. “Ella no lo suelta del cuello, se agarra de él”, expresa la voz en off del reportaje asegurando que estuvieron hasta altas horas de la noche.

La argentina Flor Ortola regresó al reality Esto es guerra en junio de este año. | Fuente: Instagram: @flor.ortola

Nicola Porcella y Flor Ortola se van juntos a departamento

Luego de los supuestos gestos cariñosos, Nicola Porcella y Flor Ortola salen de la disco agarrados de la mano “a vista y a paciencia de todos”. Por su parte, se pudo ver a Rafael Cardozo saliendo del mismo local y yéndose a otro lado por su cuenta.

En seguida, la exparticipante de Esto es guerra sube a la parte posterior de una camioneta negra con Nicola Porcella. El vehículo, que estaría manejado por un chófer, llega hasta el edificio donde el presentador peruano tiene un departamento.

A la mañana siguiente, el domingo 24 de agosto, las cámaras de Amor y fuego pudieron captar a Flor Ortola bajando de las escaleras del edificio para tomar un taxi e irse del lugar.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Flor Ortola aparece en un mismo lugar con Porcella. En febrero de este año, la influencer de 32 años estuvo en la celebración que organizó Nicola, para su cumpleaños y dentro su casa, en el país azteca. ¿Estaremos frente a un nuevo romance? Veremos.

Nicola Porcella visitó el Perú tras triunfar en la televisión y telenovelas mexicanas. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Flor Ortola negó tener un romance con Pablo Ceppelini

Flor Ortola descartó tener algún tipo de romance con el futbolista Pablo Ceppelini. Esto, días después de que ambos fueran vistos en una discoteca en Barranco, de acuerdo con imágenes compartidas por el programa Amor y fuego.

En el video se pudo ver a la exintegrante de Esto es guerra y a Ceppelini dirigiéndose a un box dentro del local nocturno. No obstante, el actual volante de Alianza Lima se quedó con otra mujer con quien se fue, finalmente, a su departamento.

Al respecto, Flor Ortola negó que tenga una relación con el deportista uruguayo y mencionó que lo acompañó porque ella trabaja en el lugar.

"Gracias a Dios grabaron todo, sino hubiera sido mi palabra contra los inventos. Yo trabajo en una discoteca, vendí el box, lo ayudé", comenzó diciendo la modelo argentina negando que la hayan "atrasado" con el futbolista.

"Entramos, lo acompañé hasta el box y me quedé porque tenemos amigos en común. Dentro de esas amigas, está la chica con la que salió. No tengo nada con él en lo absoluto. No hay 'atraso' de nada porque somos todos amigos", afirmó Ortola en diálogo con Trome.