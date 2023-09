Nataniel Sánchez niega padecer de depresión: "Parece que quisieran verme mal"

La actriz Nataniel Sánchez, quien desde 2018 ha estado construyendo su carrera artística en Barcelona, desmintió públicamente los rumores que sugerían que estaba batallando contra la depresión. La controversia surgió después de que la actriz compartiera imágenes con lágrimas en sus mejillas hablando de aceptar la tristeza, lo que llevó a un medio local a afirmar que estaba luchando contra la enfermedad mental.

Hace unos días, un portal de noticias afirmó que la actriz peruana estaba pasando por un cuadro de depresión, luego de que ella compartiera en redes sociales lo siguiente: "He aprendido durante los más de 12 años que llevo en terapia a dar la bienvenida a la tristeza, por más incómoda que sea. Es fácil evadirla, pero he aprendido que es mucho mejor transitarla".

Nataniel, recordada por su papel como Fernanda de las Casas en la exitosa teleserie Al fondo hay sitio, utilizó por segunda vez su cuenta en Instagram para aclarar la situación. La actriz de 32 años explicó que no sufre de depresión, sino que estaba compartiendo su experiencia en el manejo de emociones y la importancia de aceptar todas las emociones, para vivir plenamente.

“Tengo 22 años trabajando en este medio y he visto a lo largo de todo este tiempo que algunos medios de comunicación, mucha prensa y medios sensacionalistas de televisión han inventado de cosas mí. Yo hago caso omiso, me da igual”, explicó. Sin embargo, hace dos días, recibió una alerta con un titular que la llevó a romper el silencio: "Nataniel Sánchez sorprende a sus seguidores con impactante confesión: ¿Sufre de depresión?".

El descargo de Nataniel Sánchez

Nataniel Sánchez expresó su molestia con los titulares sensacionalistas que tergiversaron sus declaraciones y señaló que no es la primera vez que tiene que lidiar con noticias falsas a lo largo de su carrera. Decidió romper el silencio después de leer el artículo que la acusaba de sorprender a sus seguidores con una "impactante confesión" sobre su salud mental. La actriz calificó este enfoque como irresponsable, especialmente cuando muchas personas luchan contra depresión. "Me indigna. No me parece justo. Parece que quisieran verme mal".

“Me sorprende que den un diagnóstico cuando en mi video estoy normalizando la tristeza como cualquier otra emoción. Están haciendo una exageración total. Me parece irresponsable que hagan un comentario así cuando hay mucha gente que de verdad está batallando con la depresión. Me indigna. No me parece justo. Parece que quisieran verme mal”, manifestó.

Después de su descargo público, Nataniel Sánchez compartió que, aunque experimenta tristeza en algunos días como cualquier otro ser humano, se siente "feliz y tranquila." La actriz, quien decidió mudarse a España en busca de nuevas oportunidades en la actuación, reveló que tiene una serie de retos y proyectos que la mantienen motivada y llena de vida.

Fernanda y Nicolás juntos

Hace unos meses, Nataniel Sánchez sorprendió a sus fanáticos al reunirse en Barcelona con el actor Andrés Wiese, quien interpretó a su hermano Nicolás de las Casas en la teleserie Al fondo hay sitio. Andrés compartió las imágenes del reencuentro en su cuenta de Instagram, donde se les ve sonriendo y abrazados. "Hermanos para siempre, te adoro Nataniel Sánchez. Te quiero, monja", escribió Wiese junto a tres fotos que acompañaban la publicación.