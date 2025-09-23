Paseando y tomados de la mano: Hugo García e Isabella Ladera son grabados juntos tras negar relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hugo García e Isabella Ladera se siguen mostrando cariñosos en las calles de Miami. ¿Qué pasó ahora? El deportista peruano fue grabado tomando de la mano a la influencer venezolana luego del evento organizado por el productor Sergio George donde ambos asistieron. Esto, en medio de la denuncia que interpuso Ladera contra su expareja Beéle por la filtración de un video íntimo en Internet.

De acuerdo con un video, compartido por el portal Instarándula, el exintegrante de Esto es guerra luce una camisa y un pantalón negro mientras sostiene de la mano a la celebridad de Internet, quien usa un buzo ancho y una blusa dejando ver su espalda.

“El gran Hugo García con su novia Isabella acá en Miami”, se escucha decir a la usuaria que captó el momento. Tanto García como Ladera siguen avivando rumores de romance al mostrarse como una aparente pareja.

El último fin de semana, los dos subieron fotos y videos donde lucían juntos con la familia de la empresaria venezolana y un grupo de amigos. Días atrás, ambos compartieron videos juntos en el concierto del cantante peruano Gian Marco realizado en Miami. También expusieron una cena, además de comer postres difundiendo el momento en fotos. ¿Tendrán un verdadero romance? Veremos.

Isabella Ladera y Hugo García se lucieron juntos en evento público en Miami. | Fuente: Instagram (hugogarcia)

Madre de Hugo García negó relación de su hijo con Isabella Ladera

Fabiola Silva, madre de Hugo García, aseguró que entre su hijo e Isabella Ladera solo existe una amistad. Fue en conversación con el programa América Hoy que la familiar del exchico reality aseguró que este "no está en ninguna relación".

"No. Hugo no está en ninguna relación. Son buenos amigos, nada más", declaró. Sobre el reciente video donde ambos se dejan ver de la mano, Fabiola respondió: “Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación".

"Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no sentimental (…) Nada, absolutamente nada de nada. Si es que sucede algo, me lo va a contar y todo el mundo lo va a saber", agregó.

En ese sentido, recalcó que, según lo poco que su hijo le comenta, lo nota tranquilo. "No es que haya una relación entre los dos. Hugo está bien grande, ya sabe lo que hace y es la decisión que él tome. La decisión que tomó ahora es apoyar a su amiga. Están juntos y apoyándose", sostuvo.

Consultada sobre si le gustaría que más adelante se concrete una relación con Isabella Ladera, respondió: “No sabría qué decirte. Es cuestión de él, yo no puedo decidir. La chica es regia, linda, encantadora. Horrible lo que le pasó, qué pena, no se lo deseo a ninguna mujer. Es lo peor que puede pasar”.

Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de video íntimo

Isabella Ladera demandó a Beéle por la filtración del video íntimo que se volvió viral en Internet. Según informó TMZ, la influencer venezolana acudió a los tribunales de Miami acusando a su expareja de “filtrar” el contenido privado.

El citado medio afirmó haber obtenido la demanda donde Ladera cuenta que los dos “filmaban videos de sexo en sus teléfonos” a pedido del intérprete de Morena y Si te pillara.

De acuerdo con TMZ, la creadora de contenido señaló que Beéle “era la única persona que tenía acceso al video además de ella” y que Ladera “borró su copia antes de que el material apareciera en línea” en la madrugada del último 7 de setiembre.

“En los documentos, Isabella Ladera dice que no dio su consentimiento para que se publicara el video sexual y que la filtración le causó vergüenza, humillación y angustia mental”, informa el portal internacional.

Posteriormente, la misma Ladera compartió un comunicado donde confirmó su denuncia contra el artista colombiano a quien le habría pedido eliminar dicho contenido explícito.

Finalmente, el reporte precisa que Beéle fue demandado por Isabela Ladera por los presuntos delitos de invasión a la privacidad y acoso cibernético sexual, además de “infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia” por lo que estaría pidiendo una indemnización y pena en su contra “por daños y perjuicios”.