"No paraba de reír": Magaly Medina elogió show de Ricardo Mendoza y Jorge Luna en la Torre Eiffel en París

Magaly Medina asistió al show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza dentro de la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel, en París, el último sábado 20 de setiembre. La periodista fue a la capital francesa junto a su esposo Alfredo Zambrano siendo ovacionada por el público que estuvo en el evento.

Posteriormente, la popular ‘Urraca’ destacó las ocurrencias —y bromas— realizadas por Mendoza y Luna, los creadores de Hablando Huevadas, en un show que duró tres horas y que continuará en los próximos días en Barcelona, Madrid, Roma y Milán.

“Estos chicos hacen un show de tres horas donde tú no paras de reír. No paraba de reír. La verdad fue mi mejor terapia. Este vuelo tan rápido valió la pena porque me he reído las tres horas sin ningún momento de aburrimiento”, comentó.

Del mismo modo, la conductora de Magaly TV: La Firme confesó que “no conocía” a Ricardo Mendoza y Jorge Luna por lo que fue la primera vez que pudo interactuar con ambos en un reportaje para su programa.

“Nunca los conocí. Yo no he tenido acercamiento ni he hablado con ellos. Esta invitación que me hacen, para mí es un poco de joda (…) Esta es la primera vez que yo los veo frente a frente”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina recordó que los dos comediantes invitaron a su equipo de producción al Madison Square Garden de Nueva York el 2024 y que esta vez ella “se invitó sola”. “Yo me invité sola porque yo como digo, y soy honesta, este fue un pretexto para que mi marido me llevara a París”, sostuvo.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dieron un histórico show en la Torre Eiffel en París el último sábado. | Fuente: Instagram (jorgelunalunera)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dieron histórico show en la Torre Eiffel

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dieron su primer show en Europa dentro de la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel, en París. Fue el último sábado 20 de setiembre que Mendoza y Luna, los creadores de Hablando Huevadas, se convirtieron en los primeros humoristas peruanos en realizar una presentación en el escenario internacional.

Por medio de sus historias en Instagram, Jorge Luna compartió un breve video en el momento en que ingresa, con ayuda de una tarjeta electrónica, a la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel para prepararse antes de su esperado show con Mendoza. “No pues, esto es otra cosita”, resaltó el comediante.

Asimismo, se pudo ver otro video con la vista panorámica del río Sena y la estructura dentro del histórico monumento francés para luego mostrar el escenario donde Jorge Luna y Ricardo Mendoza daban su presentación. “Hablando Huevadas en la Torre Eiffel”, se lee en el breve video.

Del mismo modo, Ricardo Mendoza también mostró breves imágenes de su preparación dentro de la sala y una foto dentro de la estructura en la Torre Eiffel destacando la tecnología. “Usé mi pase libre. ¡Bien! La tecnología aquí es muy interesante”, señaló el también publicista.

Magaly Medina fui a París junto a su esposo Alfredo Zambrano para el show de Hablando Huevadas.Fuente: Instagram (magalymedinav)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna tuvieron lleno total en show en París

Ricardo Mendoza y Jorge Luna hicieron su primer show en París con un lleno total luego de vender todas las entradas para el evento. Fue el propio Ricardo quien resaltó que los boletos puestos a la venta se agotaron en cuestión de horas. “Mientras más arriba, menos gente entra”, expresó el humorista.

Por otro lado, el influencer Ric La Torre compartió un breve extracto del show de Hablando Huevadas. Jorge aparece con un pantalón buzo, zapatillas, polo blanco y gorra negra mientras que Ricardo usa un conjunto jean con polo negro adentro.

“Bonjour, bonjour (..) A ti, a ti no”, expresó Mendoza mientras Luna hacía graciosa muecas generando risas entre el público.

“Así se desarrolló el evento de Hablando Huevadas en París. Llenaron el aforo (…) Jorge y Ricardo estaban emocionados. Subieron historias. También estuvieron con diferentes personas que subieron a sus redes sociales esos videos”, señaló Ric La Torre.