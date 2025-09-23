'Chechito' y bailarina Angye Zapata confirman su romance tras 'ampay': "Nunca nos hemos escondimos"

"Estamos conociéndonos", dijo Sergio Romero 'Chechito' confirmando su romance con la bailarina Angye Zapata, quien mencionó que ambos vienen "hablando" desde hace un mes.
Angye Zapata y Sergio Romero, conocido como 'Chechito', confirmaron su romance luego de ser vistos besándose en un condominio en el distrito de San Miguel, avivando una posible relación entre los dos.
Días atrás, el programa Magaly TV: La Firme difundió las imágenes comprometedoras entre la bailarina y el joven cantante, quien fue vinculado a modelos y anfitrionas en los últimos meses. Ahora, Zapata confirmó que viene saliendo con ‘Chechito’ después de estar conversando hace un mes.
“No era la primera vez que salía con él. Hemos hablado hace casi un mes y hemos salido un montón de veces. Nunca nos hemos escondido”, declaró Angye durante una entrevista con la Chola Chabuca en el programa El Reventonazo de la Chola el último sábado.
Del mismo modo, recordó que siempre veía a ‘Chechito’ como invitado en el mencionado programa pero que no habían hablado hasta hace poco. “Nos hemos cruzado, pero nunca hemos entablado una conversación”, sostuvo.
En ese sentido, Angye Zapata recalcó que el cantante le aseguró estar soltero, siendo algo indispensable para que pueda salir con ella. “Para salir conmigo tiene que estar soltero”, exclamó. Al ser consultada sobre su situación sentimental, respondió: “Estoy tranquila, soltera y conociendo”.
Por otra parte, el propio Sergio Romero ratificó su romance con la expareja de Josimar recalcando que están saliendo de manera oficial. “Las dos cosas. Claro, nos estamos conociendo y saliendo. Bueno, igual ambos estamos jóvenes (…) Ella está en buenas manos.”, manifestó en el set de la Chola Chabuca.
'Chechito' y Angye Zapata protagonizan cariñoso 'ampay'
Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', fue captado besándose con la bailarina Angye Zapata, integrante de El Reventonazo de la Chola y expareja del salsero Josimar.
La madrugada del domingo, las cámaras de Magaly TV: La Firme registraron unas imágenes del cantante en un local de Independencia. Seguidamente, Sergio Romero, acompañado de su mánager, abordó un vehículo rumbo al Callao. Luego, para sorpresa de "los urracos", del auto descendió Zapata junto al artista.
En las imágenes se les ve compartiendo besos frente a un condominio en el distrito limeño de San Miguel, lo que confirma que entre ambos hay algo más que una simple amistad.
"Bueno, ahí están estas imágenes. Ahora nadie va a decir que no es Angie Zapata porque lo hemos verificado esta vez. Se hizo la verificación del caso y sí, era ella, y es Chechito", comentó Magaly Medina al presentar el informe.
La reacción de Angye Zapata tras su 'ampay' con Chechito
De acuerdo con el informe, eran las 5:10 de la madrugada del 7 de septiembre cuando se grabaron las imágenes; la bailarina habría sido quien tomó la iniciativa para darle el primer beso al cantante, seguido de un segundo más prolongado. Luego, ella ingresó a un condominio en San Miguel, que se presume sería su nuevo domicilio, mientras que el artista volvió a subir al auto para retirarse.
"Quizás por la hora, 'Chechito' ni caso les hacía a sus fans que le pedían una foto. Subió 'de fresa' al auto de su mánager con dirección al 'Yauca'. La calle estaba sola para estos dos tórtolos", se narra en la nota.
Ni Angye ni 'Chechito' quisieron aclarar la situación. Ella, al ser abordada por las cámaras, reaccionó con nerviosismo y solo atinó a decir: "¡Qué miedo!.
"Bueno, ahí están estas imágenes. Un nuevo romance en la farándula. La gente está tan enamoradiza. Estamos entrando a la primavera, el mes del amor", bromeó Medina.
El ampay no ha pasado desapercibido debido al historial sentimental de ambos. Zapata fue vinculada previamente con los futbolistas Martín Távara y Bryan Reina, además de otros personajes.
En tanto, el joven intérprete de cumbia ya había sido relacionado con Daniela Takire, Roxana Molina y hasta con dos mujeres que disputaron públicamente su amor.