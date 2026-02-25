“Es un honor ser la voz de este arte ancestral”: Paola Gallegos, la primera peruana en la TikTok Discover List 2026

La caligrafista cusqueña Paola Gallegos fue incluida en la TikTok Discover List 2026, convirtiéndose en la primera peruana en formar parte de esta selección internacional que reconoce a 50 creadores destacados a nivel mundial. En entrevista con el programa Conexión de RPP, la artista expresó su emoción por este logro y habló sobre el impacto de la caligrafía en la era digital.

“Estoy feliz de compartir mi historia desde Cusco”, señaló, destacando que su nominación fue parte de una rigurosa evaluación en la que el equipo de la plataforma analizó a cientos de creadores, revisando la calidad y el aporte de sus contenidos.

Gallegos no solo es la primera peruana en integrar esta lista, sino también la única hispanohablante dentro de la categoría de Innovadores.

Durante la conversación, Paola Gallegos explicó que su contenido nació del deseo de enseñar aquello que, en su momento, no pudo aprender completamente de sus maestros. “Siempre tuve el afán de potenciar este arte”, comentó.

Tras formarse con profesores especializados, decidió emprender y crear su propia empresa, ofreciendo talleres y desarrollando una plataforma digital para acercar la caligrafía a nuevas generaciones. Su objetivo fue conectar con jóvenes y romper barreras de edad, apostando por un contenido familiar y global.

En ese proceso, la caligrafía —un arte que considera amenazado por la digitalización— encontró un nuevo impulso en redes sociales. “Para mí es un honor que gracias a mi trabajo este arte tenga un resurgimiento”, afirmó.

El respaldo familiar detrás del emprendimiento

Gallegos destacó el apoyo fundamental de sus padres en su camino profesional. Señaló que, pese a las críticas y comentarios externos que suelen surgir cuando se emprende en el ámbito artístico, el respaldo familiar fue clave para consolidar su proyecto.

“Soy fiel creyente de que lo que haces con amor perdura en el tiempo”, expresó.

La importancia de una buena letra en tiempos digitales

En la entrevista, la caligrafista también reflexionó sobre el valor cultural de la escritura manual. Indicó que tener una buena letra no solo está ligado a la ortografía, sino que también refleja personalidad e interés.

Advirtió que, con el avance de la tecnología, muchas personas han dejado de escribir a mano. Por ello, recomendó retomar el uso del lápiz y participar en talleres de caligrafía como una forma de reconectar con las emociones y fortalecer habilidades comunicativas.

¿Quién es Paola Gallegos?

Paola Gallegos es una caligrafista, artista de lettering y educadora peruana que ha logrado reinventar la manera en que se percibe este arte ancestral a través de videos cortos en TikTok. Su contenido combina educación y entretenimiento, mostrando paso a paso su proceso creativo y conectando con audiencias de distintas edades, idiomas y culturas.

La creadora fue incluida en la TikTok Discover List 2026 en la categoría de Innovadores, que —según TikTok— agrupa a pioneros que trazan su propio camino con una mirada audaz y original, aportando perspectivas poco convencionales que inspiran a millones.

Paola es la única peruana en la lista y comparte la categoría con creadores de países como Kazajistán, Italia, Estados Unidos, Canadá, Israel, Alemania e Inglaterra.