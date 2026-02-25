Patricia Juárez atribuye a "cuotas de poder" la fallida designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros

La legisladora de Fuerza Popular, por otro lado, afirmó que su bancada aún no define si otorgará el voto de confianza al Gabinete encabezado por Denisse Miralles.
La integrante de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció sobre la fallida designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros y el posterior nombramiento del nuevo Gabinete encabezado por Denisse Miralles.
En entrevista para el programa Las cosas como son de RPP, la candidata al Senado calificó de “incertidumbre” las últimas 24 horas y señaló que inicialmente hubo expectativa ante la posibilidad de que De Soto asumiera la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a su “prestigio” y “expertise político”.
Sin embargo, indicó que no se habría alcanzado un acuerdo entre el mandatario encargado, José María Balcázar, y el economista, Hernando de Soto, lo que finalmente frustró su designación al frente del Gabinete Ministerial.
“Yo creo que hay algunas cuotas de poder que se han jugado ahí y eso es lo que ha desincentivado la participación del señor Hernando de Soto, que no ha querido verse involucrado en temas de esa naturaleza”, manifestó.
Juárez evitó precisar qué sectores o ministerio habrían estado en disputa, pero advirtió que existirían “algunos personajes que pareciera que tienen cierta inclinación a algunos grupos políticos”.
Respecto a los anuncios del candidato presidencial, Rafael López Aliaga, y su partido, Renovación Popular, de no otorgar el voto de confianza al Gabinete Miralles, la legisladora sostuvo que su bancada aún no ha tomado una decisión formal.
“No hemos tenido reunión de bancada aún. Yo no podría adelantar que le vamos a dar la confianza porque seguramente tendremos que escuchar también [la exposición de Denisse Miralles”, manifestó.