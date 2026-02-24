Últimas Noticias
"Pueden decir lo que quieran": Patricio Parodi rechaza versiones de romance con Flavia López

Patricio Parodi rechaza versiones de romance con Flavia López y afirma que solo son amigos.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de las imágenes comprometedoras en Magaly TV: La Firme, Patricio Parodi negó que tenga una relación con Flavia López. "Yo con ella somos amigos", expresó.

Patricio Parodi rechazó las versiones de un supuesto romance con Flavia López. El modelo e integrante de Esto es guerra mostró su fastidio en la emisión del programa el último 23 de febrero luego de que Maricielo Gamarra lanzara una supuesta indirecta al popular 'Pato' al responder que ella "sí sería transparente" si tuviera una relación.

Al escuchar esto, el también actor pidió el micrófono y señaló: "Pero no entiendo (…) ¿Por qué la gente, sea de acá de Esto es guerra, o de medios, están diciendo que yo tengo algo con Flavia?".

En efecto, Patricio Parodi señaló que "no tiene nada" con la ex Miss Grand Perú 2025. Además, recalcó que "solo son amigos" por lo que seguirá "saliendo con ella".

"¿Tengo que decir que tengo algo con Flavia? O sea, ustedes pueden decir absolutamente lo que quieran. Yo con ella somos amigos y no porque la gente diga 'si están saliendo, se están conociendo, son novios', voy a dejar de salir con ella, como amigos en grupo, etcétera o lo que a mí me plazca hacer", sostuvo.

En ese sentido, la expareja de Luciana Fuster mencionó que hablará públicamente de cualquier relación solo "cuando él quiera". "Yo cuento, y digo lo que quiero, cuando quiero y cuando a mí se me antoja, no cuando la gente quiere. No cuando ustedes están inventando", añadió.

Patricio Parodi y Luciana Fuster confirmaron el fin de su relación en julio del 2024.
Patricio Parodi asegura que seguirá llevando a Flavia López en su carro

En otro momento, Patricio Parodi se refirió a los rumores de un romance con Flavia López luego de que se difundieran imágenes de la reina de belleza subiendo al auto del chico reality.

"O sea, si a mí no me hace una carga, jalar a Flavia todos los días porque está en mi ruta, está en mi camino. Y porque si quiero jalarla a ella, a más chicas en el programa, lo puedo hacer y no lo voy a dejar de hacer porque la gente esté comentando en programas de espectáculos, 'uy, está jalándola ¿tendrán algo, no tendrán algo?'", ironizó Parodi.

Finalmente, el también influencer y figura de televisión recalcó que hará caso omiso a lo que digan de él y de Flavia López en los diversos programas de espectáculos.

"La gente puede hablar lo que quiere y creo que ya lo he demostrado durante años que yo me baño en aceite con lo que la gente dice en realidad. Entonces, estoy súper tranquilo con eso", expresó.

Flavia López y Patricio Parodi fueron protagonistas de nuevo ‘ampay’

Flavia López y Patricio Parodi fueron vistos en supuesta escena de besos. En su regreso a la televisión, Magaly Medina presentó imágenes de los dos miembros de Esto es guerra en la cola de un concierto en Punta Negra, el último sábado, junto con Onelia Molina y Mario Irivarren.

Al verse descubiertos, los cuatro decidieron ir a una sanguchería en la playa. “Luego de comer, Flavia López agarra del brazo a Patricio Parodi y se miran”, señala el informe mostrando las imágenes de ambos luciendo muy cariñosos.

Onelia, Mario, Flavia y Patricio llegaron a un departamento en Punta Hermosa. Adentro del lugar, se pudo ver como la participante del Miss Grand International se sienta en las piernas de Parodi para luego abrazarlo del cuello.

Del mismo modo, el chico reality agarra de la cintura a la modelo. Ella acerca su rostro a Patricia denotando una aparente escena de besos.

Anteriormente, Patricio Parodi y Flavia López hicieron un reto de actuación que terminó en un apasionado beso que dejó atónitos a los conductores Katia Palma y Mathías Brivio, quienes deslizaban un verdadero romance.

“Solo somos amigos. Salimos en grupo. Nos vamos a la playa los fines de semana”, comentó Flavia semanas atrás tras su ingreso a Esto es guerra. ¿Continuará insistiendo que solo hay una amistad? Veremos.

