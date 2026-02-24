"Pueden decir lo que quieran": Patricio Parodi rechaza versiones de romance con Flavia López

Patricio Parodi rechazó las versiones de un supuesto romance con Flavia López. El modelo e integrante de Esto es guerra mostró su fastidio en la emisión del programa el último 23 de febrero luego de que Maricielo Gamarra lanzara una supuesta indirecta al popular 'Pato' al responder que ella "sí sería transparente" si tuviera una relación.

Al escuchar esto, el también actor pidió el micrófono y señaló: "Pero no entiendo (…) ¿Por qué la gente, sea de acá de Esto es guerra, o de medios, están diciendo que yo tengo algo con Flavia?".

En efecto, Patricio Parodi señaló que "no tiene nada" con la ex Miss Grand Perú 2025. Además, recalcó que "solo son amigos" por lo que seguirá "saliendo con ella".

"¿Tengo que decir que tengo algo con Flavia? O sea, ustedes pueden decir absolutamente lo que quieran. Yo con ella somos amigos y no porque la gente diga 'si están saliendo, se están conociendo, son novios', voy a dejar de salir con ella, como amigos en grupo, etcétera o lo que a mí me plazca hacer", sostuvo.

En ese sentido, la expareja de Luciana Fuster mencionó que hablará públicamente de cualquier relación solo "cuando él quiera". "Yo cuento, y digo lo que quiero, cuando quiero y cuando a mí se me antoja, no cuando la gente quiere. No cuando ustedes están inventando", añadió.