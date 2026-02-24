"Están utilizando mi imagen para pedir dinero": Andrea Luna denuncia que su cuenta de Facebook fue hackeada

Andrea Luna denunció a través de un video que su cuenta oficial de Facebook, la cual supera el millón de seguidores, fue hackeada hace más de un año. Según advirtió, personas desconocidas están usando su identidad para engañar a usuarios y difundir contenido falso.
"Hace más de un año, mi cuenta de Facebook ha sido hackeada. Están utilizando mi imagen para pedir dinero y están difundiendo información falsa", declaró la actriz en su cuenta de Instagram.
La intérprete explicó que intentó recuperar el acceso a su cuenta en repetidas ocasiones, pero hasta hoy no lo ha logrado. Incluso dijo que viajó a México para acudir a oficinas de Meta en busca de ayuda, pero no obtuvo respuesta.
"Lamentablemente, no tuve el apoyo de Facebook Meta, a pesar de que he ido hasta México a tocarles la puerta y se ha hecho muchas denuncias a esa página", añadió.
Andrea Luna pide ayuda a sus seguidores para reportar su cuenta de Facebook hackeada
De acuerdo con su testimonio, la persona o personas que están usurpando su identidad piden a los usuarios suscribirse a una membresía mensual de 32.90 soles y difunden información engañosa que confunde a sus seguidores. También señaló que allí se publican fotos o videos suyos con amigos y colegas como si ella misma las compartiera. Incluso, recientemente, desde esa cuenta hackeada se difundió una foto con su expareja, el actor Pietro Sibille. "Insinúan cosas personales que son totalmente inventadas", añadió.
Ante la falta de soluciones, Andrea Luna anunció que está iniciando acciones legales para detener el uso de su imagen sin autorización y pidió apoyo a sus seguidores para reportar la página.
"Ahora estoy tomando las acciones legales y haciendo todo lo que corresponde, pero necesito su ayuda", manifestó.
Finalmente, precisó que sus únicos canales oficiales activos son sus cuentas en TikTok y YouTube, además de Instagram.