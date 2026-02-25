Gisella Giurfa, la percusionista peruana en la gira de Alejandro Sanz: el sonido del cajón en el Estadio Nacional y qué dijo sobre Stephanie Cayo

La música peruana también tendrá protagonismo en los conciertos de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional. La percusionista Gisella Giurfa será parte de la banda y habló sobre lo que significa tocar en casa y los rumores que vinculan al cantante con Stephanie Cayo.

Esta noche, el Estadio Nacional será escenario del primero de los dos conciertos de Alejandro Sanz en Lima. Pero además de los clásicos del cantautor español, habrá un sonido que resonará con identidad propia: la percusión de la peruana Gisella Giurfa.

Gisella, que forma parte de la gira mundial del intérprete de Corazón Partío, regresa a casa para presentarse el 25 y 26 de febrero en un contexto muy especial: tocar en Lima, en su cumpleaños y junto a uno de los artistas más influyentes del pop en español.

“Como decía Alejandro, es como haber sido tocada por la varita mágica”, contó Giurfa este miércoles, horas antes del concierto, en el programa Conexión de RPP, al describir lo que significa coincidir en una gira internacional con su ciudad, su familia y sus amigos.

De las ollas en casa a los escenarios del mundo

La historia musical de Gisella comenzó mucho antes de tener instrumentos profesionales. Mesas, ollas y cucharones fueron su primer set improvisado. A los siete años llegó el cajón peruano y, con él, el flechazo definitivo. “La percusión es el primer sonido que escuchamos incluso antes de nacer: los latidos del corazón de nuestra madre”, reflexiona.

Tras formarse y desarrollar su carrera durante una década en Japón, volvió al Perú para consolidarse en la escena musical. Ha acompañado a artistas como Gian Marco y Diego Torres, y hoy integra la banda de Alejandro Sanz en una de las giras más importantes del año.

¿Qué dijo sobre los rumores de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

Consultada por las imágenes que circulan del cantante español junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, Giurfa prefirió la prudencia.

“Creo que es una pregunta buenísima para hacérsela directamente a Stephanie. Sé que estará feliz de responder”, comentó.

La percusionista reconoció que conoce a la actriz y que han coincidido en varias ocasiones. “Hemos compartido. De hecho, estuvimos en el homenaje a Chabuca hace unos años. Me cae súper bien y le tengo mucho cariño”, agregó.

Cuando le preguntaron si la había visto en algún concierto recientemente, respondió: “La he visto en muchos conciertos”. Luego sonrió y evitó profundizar más en el tema.

El cajón peruano sonará fuerte en el Estadio Nacional

Aunque su rol principal en la banda de Alejandro Sanz es la batería, Gisella Giurfa quiso sumar un sello personal a los conciertos en Lima: llevar su propio cajón peruano.

“Hay canciones que ya incluyen cajón, pero yo quise llevar el mío, nuestro sonido. Estoy muy emocionada de tocar cajón peruano en Perú y junto a Alejandro”, explicó.

El show que llegará al Estadio Nacional —con el auspicio de Radio Corazón— superará las dos horas y demandará gran energía física y emocional de toda la banda.

“Es un espectáculo exigente, pero no sé cómo explicar la felicidad que me da volver con este artista. Alejandro no solo se admira por su música, sino por su calidad humana. Eso se siente en el escenario”, concluye Giurfa, con el corazón —dice— “en la mano”.

