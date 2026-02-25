Paola Gallegos, caligrafista peruana, en la TikTok Discover List 2026: entre los 50 creadores más destacados del mundo

La artista cusqueña integra la TikTok Discover List 2026, el listado global que reconoce a los 50 creadores de contenido más influyentes y prometedores de la plataforma.

Perú vuelve a destacar en el mundo digital y esta vez lo hace de la mano de Paola Gallegos. La caligrafista peruana, natural de Cusco, fue incluida en la TikTok Discover List 2026, una selección global que reúne a 50 creadores de contenido a los que seguir este año, según la popular red social.

“En TikTok nos comprometemos a celebrar nuestra inspiradora comunidad de creadores”, señaló James Stafford, director global de Operaciones de Contenido de TikTok, en un comunicado difundido este miércoles.

La lista reconoce talentos en cinco categorías: Educadores, Foodies, Íconos, Innovadores y Originadores. De acuerdo con la plataforma, los elegidos tienen la capacidad de contar historias que despiertan la curiosidad, fomentan el descubrimiento y generan impacto dentro y fuera del entorno digital. Entre ellos figura Paola Gallegos, quien representa al Perú en esta edición.

Paola Gallegos en la TikTok Discover List 2026

En declaraciones compartidas por TikTok, Paola expresó su emoción por el reconocimiento: “Esta nominación es un honor profundamente significativo y me llena de gratitud, porque reconoce un camino personal construido sobre el aprendizaje, el crecimiento y la perseverancia”.

La artista peruana también destacó el valor de mostrar procesos creativos tradicionales en plataformas digitales: “Como creadora, me ha recordado que incluso la caligrafía —una disciplina que requiere paciencia, calma y atención al detalle— puede encontrar un espacio en el mundo digital cuando se comparte con generosidad y autenticidad”.

Paola también subrayó que TikTok ha sido clave en su desarrollo personal y profesional, permitiéndole llegar a nuevas audiencias, dar visibilidad a un arte tradicional y alcanzar logros como convertirse en la primera peruana nominada a los TikTok Awards y representar a creadores hispanohablantes en APEC.

¿Quién es Paola Gallegos?

Paola Gallegos es una caligrafista, artista de lettering y educadora peruana que ha logrado reinventar la manera en que se percibe este arte ancestral a través de videos cortos en TikTok. Su contenido combina educación y entretenimiento, mostrando paso a paso su proceso creativo y conectando con audiencias de distintas edades, idiomas y culturas.

La creadora fue incluida en la TikTok Discover List 2026 en la categoría de Innovadores, que —según TikTok— agrupa a pioneros que trazan su propio camino con una mirada audaz y original, aportando perspectivas poco convencionales que inspiran a millones.

Paola es la única peruana en la lista y comparte la categoría con creadores de países como Kazajistán, Italia, Estados Unidos, Canadá, Israel, Alemania e Inglaterra.

