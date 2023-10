Sheyla Rojas le dijo "no" a 'El Gran Chef Famosos': "No está en mis planes muchas horas de grabación"

Uno de los personajes más polémicos de la televisión nacional es Sheyla Rojas. A pesar de estar lejos de la tv y de Perú, reveló que fue considerada para formar parte de El Gran Chef Famosos.

Por medio de sus redes sociales, la exchica reality hizo un juego de preguntas y respuestas donde un fan le cuestionó: "¿Fuiste convocada para El Gran Chef Famosos?", a lo que respondió: "Sí, pero no estaba en mis planes muchas horas de grabación. Queríamos disfrutar de Perú y hacer otras cosas".

Como se recuerda, se especuló que Sheyla Rojas iba a compartir set con el padre de su hijo, Antonio Pavón, sin embargo, no se pudo dar. Además, en octubre de 2020, la modelo confesó que no volvería a la televisión. Tras su retiro de Estás en todas, no tenía intenciones de regresar a la pantalla chica por cuidar de su vida privada y distanciarse lo más posible de "tanta maldad".

"El mundo de la tv tiene su lado bueno… pero para mí es muy difícil tener vida privada o lejos de tanta maldad. Por eso es que no quiero pertenecer más", escribió en ese entonces. En ese sentido, Sheyla Rojas reafirmó su decisión al no regresar al programa de espectáculos ni a la televisión.

Flavia Laos también le dijo "no" a El Gran Chef Famosos

Antes de estrenarse la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, se especuló que una de las personalidades de la farándula que podría ingresar al reality de cocina era Flavia Laos.

Sin embargo, la influencer acabó con los rumores de una posible participación y explicó por qué le dijo "no" al programa, a pesar de haber sido convocada reiteradas veces.

“Voy a ser sincera, me han llamado para varias temporadas, pero ¿saben cuál es el problema? Mis tiempos. Yo paro viajando y tengo que quedarme un mes y medio para toda la temporada de El Gran Chef Famosos”, dijo Flavia Laos en un en vivo a través de su cuenta de Tik Tok.

Asimismo, la también actriz confesó que, si su agenda se lo permitiría, no dudaría en formar parte del reality pese a que no sabe cocinar, pero sí le gustaría aprender.

“Me gustaría, me encantaría estar ahí, siento que haría el ridículo”, agregó entre risas. “Me estaría enfrentando con algo que nunca me ha salido bien, pero lo haría igual, sería interesante”, sostuvo Flavia Laos.