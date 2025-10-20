"Nunca me regaló un detalle": Samantha Batallanos califica de "grave error" su relación con Álvaro Rod

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Samantha Batallanos calificó de “grave error” su relación con Álvaro Rod y negó haber sido “interesada” como este deslizó días atrás.

“Mi relación con Álvaro (Rod) duró como tres horas. No fue nada significativo, la verdad ha sido un grave error”, manifestó la exrepresentante peruana en el Miss Grand International 2021 en el set de El reventonazo de la Chola el último sábado.

La modelo, quien dijo haber terminado en tres ocasiones con Álvaro en los cinco meses que estuvieron juntos, no tuvo reparos en afirmar estar arrepentida de su romance con el cantante peruano resaltando que “ya no hablaba de él”.

“Yo ya estaba en otro radar. No estaba hablando de él. Me había olvidado hace rato de él y me mandan eso (donde le dice interesada) y creo que no tiene ningún motivo para meterse conmigo”, sostuvo la expareja de Jonathan Maicelo.

En otro momento, Batallanos afirmó que Álvaro Rod no fue considerado con ella. “Nunca salíamos a comer y un día le dije ‘amor, pidamos algo de comer’ y me responde que no, que no quería gastar. En el viaje a Europa yo me pagué mi pasaje”, señaló.

De igual manera, reiteró no ser interesada. “Si fuera interesada, yo me hubiera ido cuando le pedí ‘oye amor, me puedes regalar un champú’ y me dijo ‘cómo me vas a pedir si tú trabajas y tienes tu plata’”, añadió.

Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación tras cinco meses juntos. | Fuente: Instagram

Samantha Batallanos sobre Álvaro Rod: “Nunca me dio un detalle”

Samantha Batallanos contó que el artista, quien anunció su retiro de los escenarios, intentó comunicarse con ella por medio de su hermana ya que “lo tenía bloqueado de todos lados”.

“Él quería hablar directamente conmigo y decirme que no lo había dicho por mí y que se trataba de otra ex, pero si hubiera sido así lo aclaraba en el acto”, explicó.

Finalmente, la también empresaria e influencer de 30 años recordó que el intérprete de Escúchame mi amor “nunca le dio ningún detalle”.

“Él es el menos indicado para decirme algo porque nunca se le ocurrió regalarme algo o darme algún detalle. No sé si porque era ‘duracel’ o misio”, declaró a Trome.

Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación

Samantha Batallanos y Álvaro Rod anunciaron el fin de su relación tras estar cinco meses juntos. Samantha confirmó que ya no era más pareja del cantante y aclaró que la decisión no fue por la inclusión de una tercera persona.

Es así como Samantha acabó con las especulaciones luego de que los dos eliminaran sus fotos juntos publicadas en redes sociales. Por otro lado, negó que Álvaro Rod le haya puesto límites con su vestimenta.

“Si bien es cierto que ya no estamos, jamás fue por una tercera persona y con Alvarito siempre nos llevaremos y trataremos superbién porque la amistad y el cariño quedan. Él nunca me prohibió nada, ni cómo lucir”, manifestó a Trome.

Samantha Batallanos asegura que Álvaro Rod "nunca le regaló ni le dio ningún detalle". | Fuente: Instagram (samanthabatallanosoficial)

Álvaro Rod le habría dicho ‘interesada’ a Samantha Batallanos y ella respondió

Samantha Batallanos no se quedó callada luego de que Álvaro Rod dijera en una dinámica de preguntas rápidas en radio Corazón que le dedicaría la canción Interesada a su ex. El tema, cuyo coro dice “Interesada, egoísta y caprichosa, ya no quiero verte más”, fue interpretado como una indirecta hacia ella.

Ante esto, Batallanos reaccionó en redes sociales con una contundente frase: “Solo los misios hablan así”, comentario que rápidamente se viralizó.

En una entrevista con Trome, la modelo amplió su respuesta y aseguró haber tomado con humor las palabras del cantante. “La verdad, me he matado de la risa cuando me enviaron el clip, mejor que ni me pregunten qué canción le dedicaría a él. Yo no sé por qué se mete conmigo, si yo ni me acuerdo de él, te lo juro”, expresó.

Del mismo modo, ironizó sobre la situación y lanzó una nueva indirecta musical. “Como dicen mis amigas, solamente los misios se expresan así de su mujer o de una mujer diciéndole interesada cuando no tienen nada que ofrecer. Ya sé, le voy a dedicar ‘Perdón, perdón’ de HaAsh, por el corito: ‘Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor’”, dijo entre risas.

Por último, la exreina de belleza aseguró sentirse tranquila tras el fin de su relación con Álvaro Rod. “Lo veo muy dolido, yo más bien estoy aliviada de ya no tener en mi vida a un misio manganzón. Siempre fui mucha manzana para ese gusanito”, concluyó con picardía.