Vanessa Terkes y George Forsyth: La mediática historia de amor que no tuvo un final feliz

Vanessa Terkes formalizó una denuncia por violencia familiar contra George Forsyth, su aún esposo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

La actriz Vanessa Terkes se acercó a la Corte Suprema de Lima para poner una denuncia por violencia familiar contra su todavía esposo George Forsyth, informaron fuentes de RPP Noticias. Como se recuerda, la pareja hizo pública su separación hace unas semanas, pero no ofrecieron mayores detalles sobre el fin de su matrimonio.

Vanessa Terkes y George Forsyth se conocieron en 2017 y se casaron en 2018, en plena campaña electoral. La pareja se casó en 2018 en una ceremonia civil en La Victoria y otra religiosa en el Centro de Lima, en la iglesia San Pedro, antes de que el ex futbolista se convirtiera en el alcalde de La Victoria.

ASÍ EMPEZÓ EL AMOR

¿Cómo nació el amor entre la actriz y el ex deportista? Todo fue veloz: solo pasaron un par de meses de romance oficial antes de que se comprometieran en matrimonio. En el 2017, ambos participaron en el 'reality' "El Dorado" donde pertenecieron a equipos contrarios. La química entre ambos se notaba en pantallas y poco después iniciaron los rumores sobre una relación amorosa. "Fue como llevar una maestría de como conocerlo en poquito tiempo" comentó la artista en su momento.

En noviembre de 2017, ambos fueron captados en una salida nocturna a un restaurante; un mes después, Vanessa y George celebraron Año Nuevo juntos. La confirmación oficial del romance se dio a inicios del 2018 mediante una foto en Instagram. La imagen los mostraba dándose un beso en la playa de Tulum (México) con el mensaje: "Felicidad".

El ex arquero de Alianza Lima quedó deslumbrado por su forma de ser, su cariño y fortaleza como mujer. "Son varios aspectos que me enamoraron así de rápido", comentó.

AMOR A DISTANCIA



En enero, la pareja ya tenía planes de boda. Vanessa Terkes contó que la pedida de mano fue en una playa, con luna llena: él se arrodilló y sacó el anillo. Le dijo que sí. "Ya alcancé la madurez. Quería tener hijos y formar un hogar", comentó George.

Aunque ella viviera en México y él en Perú, la pareja decidió intentarlo. En los meses siguientes, Vanessa se dividió entre ambos países pues estuvo grabando en el extranjero la telenovela "Educando a Nina". En marzo, Forsyth le dio la sorpresa y viajó a México para celebrar con ella su cumpleaños.

"El hecho más importante del año, Dios me dio la bendición de poder encontrar a la persona que será mi compañera por el resto de mi vida (...) Gracias Vanessa Terkes por tanto amor. Te amo muñeca", escribió George Forsyth. Mientras que la actriz de "La Tayson, corazón rebelde" y "Simplemente María" lo ha llamdo su "cómplice, amigo, compañero de aventuras, delirio y fortaleza".

LA BODA DEL AÑO

Vanessa Terkes y George Forsyth se casaron por civil en la municipalidad de La Victoria. Sin embargo, la misma actriz compartió en su cuenta de Instagram el preciso momento donde dice el tradicional: "sí, acepto". La pareja fue aplaudida por todos los asistentes.

El momento de glamour para la pareja llegó el 15 de setiembre, aquel día se casaron en la Basílica de San Pedro, del Cercado de Lima. En dicha ceremonia Vanessa Terkes se robó la mirada de todos los asistentes.

La novia lució un largo y hermoso vestido blanco con encaje en el corsé. Además, llevó una pequeña tiara sobre el elegante peinado que eligió para el inolvidable momento.

Los flamantes esposo celebraron su boda religiosa en la emblemática Basílica de San Pedro, donde también se casaron la modelo Alessandra de Osma y el príncipe alemán Christian de Hannover.

ALCALDÍA, SEPARACIÓN Y DENUNCIA



Luego de una intensa campaña electoral, que concluyó con el ex futbolista como alcalde electo de La Victoria, la pareja partió de viaje rumbo a Asia y Europa como Luna de Miel. Al regreso y con la alcaldía, Vanessa tomó un papel activo, donde se encargó de temas sociales y culturales.

"Vanessa es muy importante para mi vida personal, es mi sustento. Y en la municipalidad... qué manera de trabajar, es insaciable. Va, busca y consigue cosas para el distrito. Es un apoyo fundamental", señaló George Forsyth.

Algunos meses de iniciado el trabajo de burgomaestre, el alcalde reveló que su esposa viajó al extranjero como medida de seguridad, debido a las constantes amenazas de muerte que ambos recibieron por los operativos en Gamarra.

Al ser preguntado si Vanessa Terkes había salido del Perú por su seguridad, George Forsyth respondió a la prensa: "Sí, pero no me van a quitar la alegria, no vamos a seguir pensando en esas cosas, sino no se podría trabajar. Más alla de las amenazas y todo lo malo, somos muy optimistas, muy positivos".

El miércoles 8 de mayo, el programa "En boca de todos" presentó un comunicado en el que Vanessa Terkes explica las razones por las que la relación habría llegado a su fin.

"Quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separacióncon el Sr. George Patrick Forsyth Sommer. Quiero comentarles que en mi matrimonio como esposa siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar", dice el comunicado, antes de entregar más detalles de lo sucedido.

Todo cambió el viernes 31 de mayo, debido a que Vanessa Terkes acudió al Ministerio Público para formalizar una denuncia contra George Forsyth por violencia familiar.

Hasta el momento, la actriz no dio mayores detalles sobre lo hechos que la llevaron a formalizar una denuncia contra su expareja.