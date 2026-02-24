Atlético Madrid vs Brujas en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver vuelta de playoffs de Champions League 2026?

Como una final a único partido en febrero, el Atlético de Madrid repone en juego su supervivencia en la Champions League aferrado al impulso del Metropolitano, presionado por sus obligaciones, fijado como favorito, advertido por sus vaivenes y enfrentado al Brujas, al que debe ganar ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o en los penaltis para evitar un fiasco.

Atlético Madrid vs Brujas: ¿Cómo llegan a la vuelta de los playoffs de Champions League 2026?



Atlético de Madrid ganó 4-2 a Espanyol por LaLiga, mientras que Brujas venció 2-1 a Levoun por la liga belga.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Madrid vs Brujas en vivo por los playoffs de Champions League 2026?

El partido entre Atlético de Madrid vs Brujas se disputará este martes 24 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid. El recinto tiene capacidad para 70.692 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Brujas en vivo por los playoffs de Champions League 2026?

En Perú, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 1:00 p.m.

En Portugal, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Madrid vs Brujas en vivo por TV?



El partido entre Atlético de Madrid vs Brujas será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Atlético Madrid vs Brujas: Alineaciones posibles



Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Baena, Koke, Griezmann; Giuliano, Julián Alvarez y Lookman.



Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Lemaréchal; Vanaken; Forbs, Tresoldi, Diakhon.