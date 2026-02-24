Últimas Noticias
'Orgullo y Prejuicio': mira el primer adelanto de la esperada serie con Emma Corrin y Jack Lowden [VIDEO]

La actriz Emma Corrin interpreta a Elizabeth Bennet en la nueva miniserie 'Orgullo y Prejuicio'
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Elenco confirmado! Tras varios meses de espera, Netflix anunció el estreno de la nueva miniserie 'Orgullo y Prejuicio', una nueva adaptación de la icónica novela de Jane Austen.

Orgullo y Prejuicio llega a Netflix este 2026. Luego de varios meses de espera, la popular plataforma de streaming lanzó este martes el primer adelanto de la nueva adaptación de la icónica novela inglesa de Jane Austen (1813) en una miniserie de seis episodios protagonizados por la actriz Emma Corrin interpretando a Elizabeth 'Lizzy' Bennet y al actor Jack Lowden como el personaje de Mr. Darcy.

Con todo el elenco confirmado, Netflix compartió en YouTube, y demás plataformas digitales, las primeras escenas de la nueva versión de Orgullo y Prejuicio, una de las primeras comedias románticas basadas en el amor, las clases sociales, la superación, entre otros elementos que la volvieron un clásico de la literatura.

En el video, se ve a la protagonista Elizabeth Bennet sentada en un tejado mirando el bello atardecer. En seguida, se oye los relinches de un caballo para dejar ver una carta con la firma de Fitzwilliam Darcy.

En una escena siguiente, se ve a Lizzy Bennet mirando hacia un lado como si estuviera esperando a alguien. Pisadas, carruajes, miradas, bailes, aparecen brevemente para luego dejar ver a Mr. Darcy montando a caballo mientras parece encontrar lo que buscaba. Finalmente, Netflix confirma el título del proyecto: Orgullo y Prejuicio (Pride & Prejudice, en inglés).

El actor Jack Lowden interpreta a Mr. Darcy en la nueva miniserie 'Orgullo y Prejuicio'.
¿Cuándo y dónde se estrenará la miniserie Orgullo y Prejuicio?

La nueva miniserie de Orgullo y Prejuicio se podrá ver en streaming a través de la plataforma de Netflix. Si bien todavía no hay una fecha oficial, su estreno está anunciado para el otoño de 2026 en Estados Unidos. Es decir, se podrá ver entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre en Latinoamérica, incluido el Perú.

¿De qué trata la miniserie Orgullo y Prejuicio?

La miniserie Orgullo y Prejuicio se basará en una nueva adaptación de la clásica novela de Jane Austen (1813). Esta vez el proyecto en Netflix está a cargo de la autora y guionista Dolly Alderton con la dirección de Euros Lyn.

Si bien no hay una sinopsis oficial, se sabe que la trama será la misma que la novela inspirada en la historia de Elizabeth Benner, una joven ingeniosa y con muchos prejuicios y quien proviene de una familia de clase media.

En efecto, la trama gira en torno a Elizabeth, quien es la segunda de cinco hermanas de una familia de Hertfordshire. Dado que la herencia familiar solo puede ser transmitida a varones, las hermanas Bennet se ven presionadas a contraer un matrimonio ventajoso para asegurar su futuro.

En medio de este panorama, Elizabeth conoce al Sr. Fitzwilliam Darcy, un orgulloso y arrogante terrateniente adinerado. La obra nos muestra cómo ella va dejando de lado sus prejuicios, mientras que Darcy se despide de su orgullo para iniciar una emblemática historia de amor en una novela que se volvió un clásico en la literatura.

La miniserie Orgullo y Prejuicio se estrenará en Netflix en otoño de 2026.
¿Quién es quién en la miniserie Orgullo y Prejuicio?

  • Emma Corrin como Elizabeth 'Lizzy' Benet.
  • Jack Lowde como Fitzwilliam Mr. Darcy.
  • Olivia Colman como Sra. Bennet.
  • Rufus Sewell como Sr. Bennet.
  • Freya Mavor como Jane Bennet.
  • Jamie Demetriou como Sr. Collins.
  • Daryl McCormack como Sr. Bingley.
  • Rhea Norwood como Lydia Bennett.
  • Hopey Parish como Mary Bennet.
  • Hollie Avery como Kitty Bennett.
  • Siena Kelly como Caroline Bingley.
  • Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh.
  • Louis Partridge como Sr. Wickham.
  • Anjana Vasan como Sra. Gardiner.
  • Sebastian Armesto como Sr. Gardiner.
  • Rosie Cavaliero como Lady Lucas.
  • Saffron Coomber como Sra. Hurst.
  • James Dryden como Sr. Hurst.
  • Justin Edwards como Sir William Lucas.
  • James Northcote como coronel Forster.
  • Eloise Webb como Harriet Forster.
  • Isabella Sermon como Georgiana Darcy.
'Orgullo y prejuicio' es una histórica novela homónima de Jane Austen publicada en 1813.
Orgullo y prejuicio brilló en una serie televisiva en BBC

Orgullo y prejuicio ha sido inspiración de diversos programas, obras teatrales, series y películas en todo el mundo. No obstante, la novela se hizo famosa en televisión por primera vez con la adaptación de la BBC protagonizada por Jennifer Ehle (Lizzy Bennet) y Colin Firth (Mister Darcy).

La serie fue transmitida en el Reino Unido el 24 de setiembre de 1995 contando con seis episodios de 55 minutos —cada una— concluyendo el 29 de octubre del mismo año.

Las excelentes críticas a la serie Orgullo y prejuicio le sirvieron para un premio BAFTA de Jennifer Ehle como Mejor actriz, así como un Emmy en la categoría Mejor diseño de vestuario.

Película Orgullo y prejuicio tuvo cuatro nominaciones al Oscar

La novela Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, también fue adaptada a la pantalla grande con una película británica estrenada el 2005 dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley (Lizzy Bennet) y Matthew Macfadyen (Mr. Darcy).

El largometraje de drama y romance consiguió cuatro nominaciones en los Oscar en las categorías: Mejor actriz, Mejor banda sonora, Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario. También tuvo dos nominaciones en los Globos de Oro y un premio BAFTA para el director Joe Wright.

