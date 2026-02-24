'Orgullo y Prejuicio': mira el primer adelanto de la esperada serie con Emma Corrin y Jack Lowden [VIDEO]

Orgullo y Prejuicio llega a Netflix este 2026. Luego de varios meses de espera, la popular plataforma de streaming lanzó este martes el primer adelanto de la nueva adaptación de la icónica novela inglesa de Jane Austen (1813) en una miniserie de seis episodios protagonizados por la actriz Emma Corrin interpretando a Elizabeth 'Lizzy' Bennet y al actor Jack Lowden como el personaje de Mr. Darcy.

Con todo el elenco confirmado, Netflix compartió en YouTube, y demás plataformas digitales, las primeras escenas de la nueva versión de Orgullo y Prejuicio, una de las primeras comedias románticas basadas en el amor, las clases sociales, la superación, entre otros elementos que la volvieron un clásico de la literatura.

En el video, se ve a la protagonista Elizabeth Bennet sentada en un tejado mirando el bello atardecer. En seguida, se oye los relinches de un caballo para dejar ver una carta con la firma de Fitzwilliam Darcy.

En una escena siguiente, se ve a Lizzy Bennet mirando hacia un lado como si estuviera esperando a alguien. Pisadas, carruajes, miradas, bailes, aparecen brevemente para luego dejar ver a Mr. Darcy montando a caballo mientras parece encontrar lo que buscaba. Finalmente, Netflix confirma el título del proyecto: Orgullo y Prejuicio (Pride & Prejudice, en inglés).