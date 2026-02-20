No le gustó la pregunta: Luis Enrique y su respuesta por el caso de racismo a Vinicius Junior [VIDEO]

El tema no está cerrado. Aún se mantiene la polémica por los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior en la victoria 1-0 del Real Madrid sobre Benfica, por los playoffs de la Champions League.

No solo esto es objeto de debate en España o Portugal, sino también en tierras francesas. Es de esta manera es que el entrenador del PSG, Luis Enrique, fue preguntado con relación a lo que cree respecto a lo que pasó con el brasilero Vinicius Junior en el Estadio da Luz, ubicado en la ciudad de Lisboa.

La respuesta de parte de Luis Enrique, en relación al tema Vinicius, se volvió rápidamente viral en redes sociales como Instagram y X.

La palabra de Luis Enrique por el caso Vinicius Junior. | Fuente: PSG TV

La respuesta de Luis Enrique por Vinicius

"La semana ha estado marcada por el episodio de Benfica y el Madrid (...) ¿Has tenido momento para echarle un vistazo? ¿Ha sido tema de discusión en tu equipo?", le preguntaron.

Acto seguido, el DT del elenco parisino hizo un gesto y dejó una contundente respuesta, para posteriormente ser consultado respecto al próximo cotejo de sus dirigidos en la Ligue 1 2025-26.

"Lo que puedo decir sobre este tema no es nada importante", mencionó de manera escueta el DT español respecto a Vinicius Junior.

Hay que tener en cuenta que el PSG jugará ante Metz en la ciudad de París este sábado por la jornada 23 del fútbol francés. El equipo de Luis Enrique marcha en el segundo puesto con 51 puntos, a solo una unidad del líder Lens.

Más del tema Vinicius Junior

De otro lado, la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) se solidarizó con Vinicius Junior por lo que ocurrió en tierras lusas por la Champions League.

"El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. No estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted", manifestaron por medio de un comunicado.