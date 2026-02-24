Accesos al santuario de la Virgen de Chapi destrozados por activación de quebradas en Arequipa: "Estamos acongojados y tristes"

La vía de acceso al santuario de la Virgen de Chapi se encuentra llena de rocas, tierra y lodo. | Fuente: RPP

Los accesos al santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en sector de Charcani, en el distrito de Cayma, en Arequipa, se encuentran gravemente dañados debido a las intensas lluvias que han afectado la región.

Un equipo de RPP llegó hasta la zona y constató que la vía se encuentra llena de rocas, tierra y lodo y los baños están inundados debido a la activación de las quebradas de la zona.

Antes de ingresar al santuario donde se encuentra la imagen principal, hay una capilla con una Virgen del Chapi en miniatura, la cual se encuentra cubierta de barro hasta la mitad, según informó nuestro corresponsal en la región.

Afortunadamente, la zona donde está ubicada la imagen principal está intacta. De acuerdo con nuestro enviado especial, la infraestructura está protegida por una roca enorme ubicada al costado del río.

Pese a la situación de emergencia, varios pobladores han llegado hasta el lugar para participar en un rezo en honor a la Virgen de Chapi. En diálogo con RPP, una ciudadana devota pidió a las autoridades apoyo para las zonas arequipeñas más afectadas por las lluvias.

“Lamentablemente, [estoy] muy apenada por la situación que estamos viviendo aquí en la región de Arequipa, estamos acongojados y muy tristes por la gente realmente que realmente necesita ayuda. Pedimos a las autoridades, por favor, que el trabajo sea eficaz y sea lo más rápido, porque las zonas altas de Cayma, Primero de Junio, Milagros, Embajada de Japón, Villa Continental, Casimiro Cuadros, y, en fin, todo Cayma, la parte alta, necesitamos bastante ayuda. Como ven acá, el santuario de la Virgen, no hay acceso para la entrada, el camino está lleno de rocas, toda la tierra está deslavada”, señaló.

"La imagen principal está intacta"

Asimismo, la mujer señaló que ha llegado hasta el lugar para pedirle a la Virgen del Chapi por su familia y los damnificados por las fuertes precipitaciones.

“Creo que la imagen principal está intacta, es la madre y la protectora de la región de Arequipa. […] Pedirles a las autoridades realmente de todo corazón que nos ayuden, porque ya estamos en estado de emergencia. […] He pedido por mi familia, por toda la gente que realmente lo necesita, toda la gente humilde, la gente damnificada de las partes altas. […] Todas estamos totalmente apenadas y darles nuestro aliento que vamos a salir de esta situación airosos con la bendición de nuestra protectora, que es la Virgen de Chapi”, concluyó.