Champions League: Atlético de Madrid se enfrenta ante la visita Club Brugge por la llave 6

El Atleti y Club Brugge, luego de su empate de ida por 3-3, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en el Metropolitano, mañana, desde las 12:45 horas.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y finalizó en un empate 3-3.
Horario Atlético de Madrid y Club Brugge, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
