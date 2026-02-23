Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Atlético de Madrid se enfrenta ante la visita Club Brugge por la llave 6

Atlético de Madrid se enfrenta ante la visita Club Brugge por la llave 6
Atlético de Madrid se enfrenta ante la visita Club Brugge por la llave 6
Nota IA

por Nota IA

·

Atlético de Madrid y Club Brugge se enfrentan en el Metropolitano. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

El Atleti y Club Brugge, luego de su empate de ida por 3-3, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en el Metropolitano, mañana, desde las 12:45 horas.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y finalizó en un empate 3-3.

Horario Atlético de Madrid y Club Brugge, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Atlético de Madrid Club Brugge Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA