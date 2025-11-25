Atlético Madrid vs Inter EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Champions League?

Atlético Madrid vs Inter EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League.

Atlético Madrid vs Inter de Milan EN VIVO: se enfrentan este miércoles 26 de marzo por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 5 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Atlético Madrid vs Inter: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?



Atlético de Madrid llega al cotejo con la obligación de ganar. Se encuentra en el puesto 12 con seis unidades. Inter, en tanto, es uno de los líderes de la fase liga con 12 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Madrid vs Inter en vivo por la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?



El encuentro entre Atlético Madrid vs Inter se disputará este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El recinto tiene capacidad para 70 400 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Inter en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 3:00 p.m. En Italia , el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 8:00 p.m. En España , el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Atlético Madrid vs Inter comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Madrid vs Inter en vivo por TV?



El partido entre Atlético de Madrid vs Inter se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, el cotejo será trasmitido por Disney+. En tanto, el minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Atlético Madrid vs Inter: alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Musso; Galán, Giménez, Hancko, Ruggeri; Almada, Koke, Barrios, Baena; Álvarez y Sorloth.

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram y Martínez.