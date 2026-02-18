Lo apoya: la Confederación brasilera se solidariza con Vinicius tras insultos racistas de Gianluca Prestianni

Da que hablar. Vinicius Junior es protagonista, aunque no precisamente por el golazo que le anotó al Benfica que significó el 1-0 del Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League.

Resulta que Vinicius Junior denunció insultos racistas de parte de Gianluca Prestianni, volante argentino del Benfica. Tras su tanto en el segundo tiempo, el referí del partido detuvo las acciones y activó el protocolo de UEFA en esta clase de situaciones.

Al respecto es que la Confederación Brasilera de Fútbol mostró su total apoyo a Vinicius. Por medio de una publicación en sus redes sociales oficiales, el ente sudamericano no tuvo inconvenientes en pronunciarse por lo sucedido en Lisboa.

A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa.



Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum.



Vini, você não está sozinho.



Vinicius y lo que apuntan desde Brasil

"La Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa", indicaron en un primer momento.

Además, calificaron lo supuestamente expresado por Prestianni como un delito y que debe ser sancionado por las autoridades respectivas.

"El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vinicius, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted", manifestaron.

Por último, desde la CBF añadieron que "Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre".

Hay que tener en cuenta que la vuelta entre Real Madrid y el Benfica está programada para el miércoles 25 de este mes de febrero. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa, con un empate en el Santiago Bernabéu, pondrán su nombre en la ronda de los octavos de final. Buscan la decimosexta Champions League a lo largo de la historia del club español.