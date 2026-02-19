Últimas Noticias
Casma: intervienen a siete hombres por presunta pesca ilegal en Comandante Noel

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

De acuerdo con el reporte fiscal, los intervenidos realizaban sus faenas utilizando el método conocido como ‘chinchorro’, el cual está prohibido por tratarse de una red de arrastre que captura de manera indiscriminada especies de distintos tamaños, incluyendo ejemplares juveniles.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa, informó que siete hombres fueron detenidos en flagrancia delictiva por su presunta participación en actividades de pesca ilegal en la playa Rincón del Piño, ubicada en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, en la región Áncash.

La fiscal Evelyn Lamadrid Vences participó en la intervención junto con efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chimbote, personal del Ministerio de la Producción (Produce) y de la Capitanía de Puerto.

De acuerdo con el reporte fiscal, los intervenidos realizaban sus faenas utilizando el método conocido como ‘chinchorro’, el cual está prohibido por tratarse de una red de arrastre que captura -de manera indiscriminada- especies de distintos tamaños.

Ello incluye a ejemplares juveniles que no han alcanzado su talla mínima de reproducción, afectando la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.

Durante la diligencia, se incautaron especies como lisa y machete, las cuales fueron puestas a disposición de Produce. 

Los recursos fueron entregados a la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, para su distribución gratuita entre la población.

