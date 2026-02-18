Gianluca Prestianni afirma que Vinicius lo malinterpretó y denuncia amenazas de jugadores del Real Madrid

Sigue la polémica. El pasado martes, en la victoria 1-0 del Real Madrid sobre Benfica por los playoffs (ida) de la Champions League, Vinicius Junior denunció supuestas palabras racistas de parte del jugador argentino Gianluca Prestianni.

Es así que desde Real Madrid y también del lado de Vinicius denunciaron lo supuestamente dicho por Prestianni en el campo de juego del Estadio da Luz. Sin embargo, el jugador albiceleste no se quedó de brazos cruzados y se defendió por medio de su cuenta oficial en Instagram, a modo de historia.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", dijo en la citada red social.

Así fue la denuncia de Gianluca Prestianni en sus redes sociales.Fuente: Instagram

Lo que dice Prestianii sobre Vinicius Junior

La publicación de parte del jugador del elenco luso fue acompañada de una imagen con 'Vini' en lo que fue el cotejo de la fase liga que quedó 4-2.

No todo quedó allí debido a que denunció que en pleno partido fue amenazado por un grupo de jugadores de la 'Casa Blanca'.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", agregó Gianluca Prestianni en la citada red social.

Por otra parte, uno de los que salió en clara defensa del delantero brasilero fue su compañero Kylian Mbappé. El francés, en zona mixta, tuvo fuertes palabras para el argentino.

"El número 25, que no quiero decir su nombre porque no lo merece, empieza a hablar mal. Luego puso su camiseta para decir que 'Vini' es un mono cinco veces. Lo escuché y los jugadores del Benfica también lo escucharon (...) Este jugador, para mí, no merece jugar más la Champions (...) Si dejamos pasar esto, todos los valores del fútbol no valen para nada y lo que creemos no valen para nada. ¿Por qué metió su cara en la camiseta? Su cara dice todo. Vamos a jugar ahora en el Bernabéu, pero este futbolista no tiene que jugar. No lo merece", sostuvo.