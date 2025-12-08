Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Mundial de Clubes de Vóley

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: fcbarcelona
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

10:30 a.m. | Kairat vs Olympiacos - ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Bayern vs Sporting Club - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Liverpool - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Tottenham vs Slavia Praga - ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Atalanta vs Chelsea - ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Monaco vs Galatasaray - ESPN 7, Disney+
3:00 p.m. | Saint Gilloise vs Marsella - ESPN 6, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

7:15 a.m. | Johor vs Shangai Port - Disney+

Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA

12:45 p.m. | St. Polten vs Juventus - Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs Twente - Disney+
3:00 p.m. | PSG vs Leuven - Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs Wolfsburgo - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | QPR vs Birmingham - Disney+

Partidos de hoy, Messi Cup - Estados Unidos

12:00 p.m. | Manchester City vs Inter de Milan - Disney+
2:00 p.m. | Inter Miami vs Newells - Disney+
4:00 p.m. | Chelsea vs Atlético de Madrid - Disney+
6:00 p.m. | FC Barcelona vs River Plate - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Youth League - UEFA

8:00 a.m. | PSV vs Atlético de Madrid - UEFA TV, Disney+
10:00 a.m. | Inter de Milan vs Liverpool - UEFA TV, Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Champions League Mundial de Clubes de Vóley Champions League Elite Champions League Femenina

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA