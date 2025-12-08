Partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Mundial de Clubes de Vóley

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Champions League - UEFA
10:30 a.m. | Kairat vs Olympiacos - ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Bayern vs Sporting Club - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Liverpool - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Tottenham vs Slavia Praga - ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Atalanta vs Chelsea - ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Monaco vs Galatasaray - ESPN 7, Disney+
3:00 p.m. | Saint Gilloise vs Marsella - ESPN 6, Disney+
Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC
7:15 a.m. | Johor vs Shangai Port - Disney+
Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA
12:45 p.m. | St. Polten vs Juventus - Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs Twente - Disney+
3:00 p.m. | PSG vs Leuven - Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs Wolfsburgo - Disney+
Partidos de hoy, Championship - Inglaterra
3:00 p.m. | QPR vs Birmingham - Disney+
Partidos de hoy, Messi Cup - Estados Unidos
12:00 p.m. | Manchester City vs Inter de Milan - Disney+
2:00 p.m. | Inter Miami vs Newells - Disney+
4:00 p.m. | Chelsea vs Atlético de Madrid - Disney+
6:00 p.m. | FC Barcelona vs River Plate - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Youth League - UEFA
8:00 a.m. | PSV vs Atlético de Madrid - UEFA TV, Disney+
10:00 a.m. | Inter de Milan vs Liverpool - UEFA TV, Disney+