Partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Mundial de Clubes de Vóley

Programación de los partidos de hoy, martes 9 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

10:30 a.m. | Kairat vs Olympiacos - ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Bayern vs Sporting Club - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Liverpool - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Tottenham vs Slavia Praga - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Atalanta vs Chelsea - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Monaco vs Galatasaray - ESPN 7, Disney+

3:00 p.m. | Saint Gilloise vs Marsella - ESPN 6, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

7:15 a.m. | Johor vs Shangai Port - Disney+

Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA

12:45 p.m. | St. Polten vs Juventus - Disney+

3:00 p.m. | Arsenal vs Twente - Disney+

3:00 p.m. | PSG vs Leuven - Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs Wolfsburgo - Disney+



Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | QPR vs Birmingham - Disney+

Partidos de hoy, Messi Cup - Estados Unidos

12:00 p.m. | Manchester City vs Inter de Milan - Disney+

2:00 p.m. | Inter Miami vs Newells - Disney+

4:00 p.m. | Chelsea vs Atlético de Madrid - Disney+

6:00 p.m. | FC Barcelona vs River Plate - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Youth League - UEFA

8:00 a.m. | PSV vs Atlético de Madrid - UEFA TV, Disney+

10:00 a.m. | Inter de Milan vs Liverpool - UEFA TV, Disney+

