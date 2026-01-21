Champions League: ¿qué equipos han clasificado a los octavos de final y a los playoffs?

La última jornada de la Champions League, que se disputará la próxima semana, decidirá el futuro de más de nueve equipos en el torneo.

En esta penúltima jornada, quince cuadros han puesto su nombre en las siguientes instancias del campeonato: octavos de final y los playoffs.

En los octavos de final, donde se ubican los ocho primeros de la tabla general de la fase liga, ya han asegurado su lugar solo dos equipos: Arsenal y Bayern Munich. En tanto, buscan su presencia en esta instancia otros 16 equipos, aunque tienen más opciones Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, FC Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

Y en los playoffs, fase previa a los octavos de final, tienen opciones el resto de los equipos, salvo los cuatro últimos de la tabla general: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

Programación de la fecha 8 de la Champions League

Al ser la última fecha, todos los partidos se jugarán el miércoles a la misma hora (3:00 p.m. hora peruana).

Athletic vs Sporting Lisboa

Liverpool vs Qarabag

Barcelona vs Copenhague

Mónaco vs Juventus

Ajax vs Olympiacos

PSG vs Newcastle

Dortmund vs Inter

Napoli vs Chelsea

Frankfurt vs Tottenham

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Leverkusen vs Villarreal

Arsenal vs Kairat

Pafos vs Slavia Praga

Manchester City vs Galatasaray

Brujas vs Marsella

Benfica vs Real Madrid

Unión Saint Gilloise vs Atalanta

PSV vs Bayern Munich