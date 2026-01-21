Champions League: ¿qué equipos han clasificado a los octavos de final y a los playoffs?

La última jornada de la Champions League, que se disputará la próxima semana, decidirá el futuro de más de nueve equipos en el torneo.
En esta penúltima jornada, quince cuadros han puesto su nombre en las siguientes instancias del campeonato: octavos de final y los playoffs.
En los octavos de final, donde se ubican los ocho primeros de la tabla general de la fase liga, ya han asegurado su lugar solo dos equipos: Arsenal y Bayern Munich. En tanto, buscan su presencia en esta instancia otros 16 equipos, aunque tienen más opciones Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, FC Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.
Y en los playoffs, fase previa a los octavos de final, tienen opciones el resto de los equipos, salvo los cuatro últimos de la tabla general: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.
Programación de la fecha 8 de la Champions League
Al ser la última fecha, todos los partidos se jugarán el miércoles a la misma hora (3:00 p.m. hora peruana).
- Athletic vs Sporting Lisboa
- Liverpool vs Qarabag
- Barcelona vs Copenhague
- Mónaco vs Juventus
- Ajax vs Olympiacos
- PSG vs Newcastle
- Dortmund vs Inter
- Napoli vs Chelsea
- Frankfurt vs Tottenham
- Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt
- Leverkusen vs Villarreal
- Arsenal vs Kairat
- Pafos vs Slavia Praga
- Manchester City vs Galatasaray
- Brujas vs Marsella
- Benfica vs Real Madrid
- Unión Saint Gilloise vs Atalanta
- PSV vs Bayern Munich