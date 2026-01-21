Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: ¿qué equipos han clasificado a los octavos de final y a los playoffs?

Los equipos clasificados a los octavos de final y playoffs de la Champions League
Los equipos clasificados a los octavos de final y playoffs de la Champions League | Fuente: EFE | Fotógrafo: RONALD WITTEK
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

A falta de una fecha para la fase liga de la Champions League, 15 equipos han asegurado su presencia a las siguientes rondas (octavos de final y playoffs).

La última jornada de la Champions League, que se disputará la próxima semana, decidirá el futuro de más de nueve equipos en el torneo.

En esta penúltima jornada, quince cuadros han puesto su nombre en las siguientes instancias del campeonato: octavos de final y los playoffs.

En los octavos de final, donde se ubican los ocho primeros de la tabla general de la fase liga, ya han asegurado su lugar solo dos equipos: Arsenal y Bayern Munich. En tanto, buscan su presencia en esta instancia otros 16 equipos, aunque tienen más opciones Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, FC Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. 

Y en los playoffs, fase previa a los octavos de final, tienen opciones el resto de los equipos, salvo los cuatro últimos de la tabla general: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Programación de la fecha 8 de la Champions League

Al ser la última fecha, todos los partidos se jugarán el miércoles a la misma hora (3:00 p.m. hora peruana).

  • Athletic vs Sporting Lisboa
  • Liverpool vs Qarabag
  • Barcelona vs Copenhague
  • Mónaco vs Juventus
  • Ajax vs Olympiacos
  • PSG vs Newcastle
  • Dortmund vs Inter
  • Napoli vs Chelsea
  • Frankfurt vs Tottenham
  • Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt
  • Leverkusen vs Villarreal
  • Arsenal vs Kairat
  • Pafos vs Slavia Praga
  • Manchester City vs Galatasaray 
  • Brujas vs Marsella
  • Benfica vs Real Madrid
  • Unión Saint Gilloise vs Atalanta
  • PSV vs Bayern Munich
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Champions League FC Barcelona Real Madrid

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA