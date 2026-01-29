Mea culpa: Kylian Mbappé calificó de "vergüenza" el partido de Real Madrid contra Benfica

No fue una buena noche para Real Madrid. El último miércoles, los merengues perdieron 4-2 ante Benfica y el resultado hizo que no clasifique a los octavos de final de la Champions League, sino más bien que jueguen los playoffs.

Kylian Mbappé, pese a la caída, fue una de las pocas notas positivas en el Real Madrid. Anotó un doblete, abrió el marcador y tras el partido en la ciudad de Lisboa sostuvo que no estuvieron al nivel deseado para meterse de manera directa a la etapa de los 16 mejores clubes del campeonato.

"Pienso que no es normal lo que hemos visto. Teníamos claro estar entre los 8 primeros para bajar la carga y empezamos el partido de manera floja. Pensamos que nuestro gol nos iba a meter a ritmo, pero fue todo lo contrario", indicó Mbappé en rueda de prensa.

La palabra de Kylian Mbappé en Real Madrid. | Fuente: Teledeporte

En tanto, 'Kiki' sostuvo que si el resultado quedaba más abultado en la primera mitad, nadie debía de sorprenderse. Contundente.

Mbappé dolido por el momento del Real Madrid

"Si queda 5-1, nadie aquí se sorprende. En el segundo tiempo todo se va. No metimos el ritmo suficiente. El último gol para nosotros es una vergüenza. Es la historia de una noche que tenemos que olvidar. No jugamos un partido de Champions en el primer tiempo. La derrota es merecida", agregó.

Después, Kylian Mbappé dijo que el Real Madrid no fue intenso a la hora de jugar frente al Benfica en el Estadio da Luz.

"Los duelos los ganaron y no es un tema de calidad o táctica. Es de tener más ganas que el oponente. Ellos se jugaron la vida y nosotros no".

Por último, el internacional con la Selección de Francia -campeón en el Mundial Rusia 2018- añadió que "No tenemos continuidad en nuestro juego y tenemos que mejorar. Merecemos estar en la posición que estamos. Quedan dos partidos más de playoffs y eso duele un poco. Jugamos falta y eso es la verdad. Es algo que tenemos que cambiar".