Gustavo Dulanto, central del Sheriff. | Fuente: AFP - Composición

Este martes 28 de setiembre del 2021 será uno de los días más importantes de su carrera. Luego de su buena actuación en el triunfo ante el Shakhtar Donestk, Gustavo Dulanto afrontará un reto mayor y será ante el Real Madrid, el club más ganador de la historia de la Champions League. Un equipo que siguió desde niño y ahora la vida le otorga la gran oportunidad de enfrentarlo en el mismísimo Santiago Bernabéu.

En entrevista con RPP Noticias, Gustavo Dulanto no ocultó su emoción de defender y ser el capitán del sorprendente Sheriff Tiraspol de Moldavia. El exdefensor de Boavista y Universitario de Deportes apuesta en grande. Cree a ciegas en su equipo y aguarda que en la próxima jornada de Champions la conexión entre sus compañeros siga intacta y que la maquinaria trabaje a la perfección para dar otro batacazo. Esta vez, ante el equipo que lidera el letal goleador francés Karim Benzema.

Dulanto en el partido ante el Shakhtar en Champions League. | Fuente: Instagram Sheriff

¿Ya te adaptaste a la vida en Moldavia?



Estuve cuatro meses solo, cuando acabó la temporada pasada viajé a Perú por 8 días y recogí a mi familia (esposa e hija). Tenerlas conmigo es importante, hacen que los días sean más alegres. Me tocó estar encerrado en mi casa, acá el frío es muy fuerte. Es difícil llevarlo, vemos series a veces en pleno invierno baja a 17 grados bajo cero.

En pocos meses te has convertido en un referente del Sheriff, ¿cómo así el entrenador te designó ser el segundo capitán?

Ordeno mucho a mis compañeros, mi personalidad me ayuda mucho. Siempre me gusta estar hablando ordenando, no puedo jugar callado. El entrenador se habrá fijado en eso, que el grupo me respeta mucho y me designó como el segundo capitán porque el primero es el colombiano Frank Castañeda que lleva dos años acá.

Alguna anécdota o algo inusual que te haya pasado en el Sheriff.

Me sorprendió que me digan que no puedes silbar en el club. Si lo haces a fin de mes no te pagan tu sueldo, eso me dijo un kinesiólogo, pero yo cuando puedo lo hago (risas). Ah, también comen ajo como si fueran manzanas, lo ponen en su plato con arroz.

¿Quiénes son tus mejores amigos en el plantel?

En el Sheriff hay varias nacionalidades, pero es un equipo muy humilde y muy unido. Tratamos de hablar en inglés y la convivencia es bien sana. A veces salimos a pasear o a divertirnos con los colombianos Frank Castañeda y Danilo Arboleda, y con los brasileños Bruno, Fernando Constanza y Cristiano.

Gustavo Dulanto y su jugada destacada en Champions. | Fuente: FOX Sports

Precisamente Cristiano destacó en la primera jornada. Fue uno de los jugadores claves en el triunfo ante el Shakhtar Donetsk.

Cristiano es una gran persona y un gran jugador, a mí no me sorprende lo que viene haciendo, lo que hizo en toda la fase previa y sobre todo en el partido ante el Shakhtar, él lo hace a diario. Estoy muy contento del nivel que está haciendo Cristiano, sino todos mis compañeros.

Ahora toca repetir una buena actuación y si está al alcance conseguir nuevamente estar en el once ideal de la Champions.

Este logro me reafirma que estoy haciendo las cosas bien, solo seguir por esta senda. No me voy a conformar de haber salido una vez en el once junto a Bonucci, que es uno de los centrales que sigo como son también Ramos, Thiago Silva y Otamendi.

Real Madrid es el próximo rival, ¿cómo enfrentar al equipo más ganador de la historia de la Champions?

Nosotros no pensamos ir al Madrid y ver lo que sucede, vamos a Madrid a sacar los tres puntos. Tendría una mentalidad muy perdedora si diría que vamos por un empate, lo hemos hablado con mis compañeros y nosotros vamos por todo. Tenemos buenos jugadores, obviamente no somos el Real Madrid, pero nosotros tenemos nuestras armas y por algo estamos en la Champions.





Segundo gol de Sheriff ante el Shakhtar, gran pase de Cristiano. | Fuente: Eleven

¿Cómo anular a Karim Benzema en el mismísimo Santiago Bernabéu? El francés llega con racha goleadora.

Siempre he seguido de cerca al Real Madrid. ¿Cómo marcarlo?, no puedo decirlo, pero bueno espero estar a la altura del partido como lo estuve ante el Shahktar. Hace mucho que Benzema juega y es el líder. Siempre me entreno bien para estar a la altura de los partidos que me toca jugar y contra el Madrid espero que no sea la excepción.

Otro de los jugadores del momento en Europa es Vinicius Junior.

Vinicius un chico joven que está en el club más campeón de la Champions y siempre se le va a exigir lo máximo y ahora cada vez está más suelto. Así va seguir creciendo, pero espero que ante nosotros no esté encendido.

¿Cómo vives la previa del partido ante el Real Madrid?

Estoy tranquilo, no estoy ansioso como lo estuve en el partido con el Dínamo Zagrev, en el cual nos tocaba clasificar allá en Croacia. Esa vez no dormí una semana.

¿Vendrá tu familia desde Perú para verte a jugar en la Champions?

Lo que estoy vivindo es un sueño de chico. Estoy jugando en Champions y no tienes idea de cómo estoy disfrutando esta etapa de mi vida. En noviembre que me toca jugar acá (Moldavia) con el Real Madrid y mis viejos van a venir para verme. Ellos estuvieron en las malas y en las buenas también deben estar.





El Dato: Gustavo Dulanto superó una lesión en el tobillo y ya reapareció en el triunfo del Sheriff por 7-0 ante el Dinamo-Auto





