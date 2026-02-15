“Estuve a punto de morirme”: Laura Spoya se quiebra al recordar su grave accidente automovilístico

La modelo permanece internada luego de ser operada de la columna tras un accidente automovilístico. Reveló que tiene una vértebra fracturada y que su recuperación tomará varios meses.

Días después de sufrir un aparatoso accidente automovilístico la madrugada del jueves 12 de febrero, Laura Spoya rompió su silencio. Aún internada y en proceso de recuperación tras una delicada cirugía en la columna, la ex Miss Perú se comunicó telefónicamente con el programa Al sexto día para contar cómo se encuentra.

“Recién estoy saliendo del shock”, confesó. Según explicó, todavía permanece bajo una "medicación súperfuerte" y enfrentó un cuadro de estrés postraumático tras entender la magnitud del accidente.

Una fractura que pudo dejarla sin caminar

Laura relató que al llegar a la clínica no era consciente de la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, al intentar sentarse o ponerse de pie, el dolor extremo en la columna alertó a los médicos.

Tras someterse a tomografías y resonancias magnéticas, le diagnosticaron fractura en la vértebra L1, una zona clave que conduce los nervios responsables de la movilidad de las piernas y el control de los esfínteres.

Debido a la complejidad de la lesión, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos. Según contó, los médicos le advirtieron que, si la vértebra se movía apenas un milímetro más, podía perder la posibilidad de volver a caminar.

“Pasé los dolores más extremos de mi vida”

La cirugía se realizó alrededor de las 5 a.m. y, según narró, el postoperatorio fue uno de los momentos más difíciles que ha vivido. “Pasé los dolores más extremos de mi vida. Ha sido muy complicado”, aseguró.

La intervención incluyó la colocación de tres clavos y material de titanio en la columna. Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso y ya logró dar sus primeros pasos con ayuda médica. “Hasta el momento todo apunta a mejoría”, comentó, aunque dejó claro que el proceso será largo y exigirá mucha rehabilitación.

El impacto emocional tras ver las imágenes

Laura confesó también que tomó verdadera conciencia de lo ocurrido cuando vio las imágenes del choque en televisión. “No entendía por qué me tenían que hospitalizar. Pero, cuando prendí las noticias, vi el choque y entré en shock. Me acuerdo todo muy borroso, como una pesadilla”, señaló. “Ha sido bastante duro verlo”, afirmó, con la voz entrecortada.

Recordó que no tiene claro el momento exacto del impacto. Solo recuerda haber sujetado con fuerza el timón. Las bolsas de aire se activaron a tiempo y, según dijo, el vehículo resistió el golpe. También señaló que la palmera con la que chocó el auto habría amortiguado el impacto antes de que el auto chocara contra una pared.

“He estado a punto de morirme”

Conmovida, Laura Spoya fue contundente al referirse a la gravedad del accidente: “He estado a punto de morirme y eso lo tengo clarísimo”. Agregó: "No creo que cualquiera se salve así. Eso lo comprendo y le agradezco a Dios".

La modelo explicó que lo más difícil ha sido pensar en sus hijos. “Es el miedo que tiene toda mamá: dejar a sus hijos solos”, expresó. Reconoció sentirse aún conmocionada, pero también agradecida por seguir con vida, calificando lo ocurrido como “un milagro”.

¿Cuánto demorará la recuperación de Laura Spoya?

La exreina de belleza deberá permanecer hospitalizada algunos días más para recibir antibióticos por vía intravenosa y evitar infecciones, ya que el material colocado en su columna es ajeno a su cuerpo y podría generar complicaciones si es rechazado.

La recuperación tomará aproximadamente tres meses, entre rehabilitación y controles médicos constantes. Además, deberá tener extremo cuidado para evitar caídas o golpes que puedan afectar la zona operada.

Aunque reconoció que no volverá a tener exactamente la misma movilidad de antes, se mostró optimista y enfocada en su recuperación. "Hay algunos movimientos que ya no voy a poder hacer porque tengo un objeto ajeno en mi cuerpo", explicó.

Por ahora, su mayor deseo es regresar a casa y reencontrarse con sus hijos. “No veo el momento de irme a mi casa, con mis hijos”, dijo, dejando claro que, tras esta experiencia, su prioridad absoluta es su familia.

