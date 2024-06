La cronología del caso de Renato Tapia, quien no jugará la Copa América 2024

La Selección Peruana entrenó en Estados Unidos de cara a su choque amistoso contra El Salvador y después competir en la Copa América 2024. El objetivo principal es llegar lo más lejos posible a la cita continental, pero en las últimas horas se confirmó definitivamente la sensible baja de Renato Tapia, que decidió no viajar con sus compañeros por no estar protegido ante los riesgos de sufrir una lesión grave.

"No puedo hacer nada más", fue el breve comentario del seleccionador Jorge Fossati, que de esta manera oficializó que Tapia no jugará por la bicolor en la Copa América 2024. Este desenlace llegó luego que el volante de 28 años no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre su seguro médico, ya que a partir del 30 de junio quedará como jugador libre al finalizar su contrato con el Celta de Vigo.

Esta noticia es un duro golpe para la Selección Peruana. Tapia es uno de los jugadores claves en el esquema del DT Fossati. Incluso salió de capitán en el amistoso ante Paraguay y su nivel fue óptimo. Sin embargo, la bicolor tendrá que dar vuelta a la página para jugar sin uno de los pocos futbolistas peruanos que juegan en las mejores cinco ligas de Europa.

El volante nacional Renato Tapia no viajó el lunes a Estados Unidos con la comitiva que disputará el encuentro amistoso con El Salvador y que participará de la Copa América 2024.

La delegación dejó su hotel de concentración en San Isidro -en primeras horas de la mañana- para dirigirse al aeropuerto Jorge Chávez y viajar a Estados Unidos.

Cada uno de los jugadores saludó a los fanáticos y a la prensa que se dio cita en los exteriores del recinto. Sin embargo, se pudo apreciar que Renato Tapia en ningún momento salió del hotel.

2. El mensaje de la FPF sobre el caso Renato Tapia

En medio de la polémica suscitada, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio su posición respecto a la decisión de Renato Tapia de no viajar con sus compañeros de la Selección Peruana rumbo a Estados Unidos.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que el comando técnico de la bicolor y el futbolista Renato Tapia acordaron que no lleve cabo el viaje a la ciudad de Philadelphia hasta superar ciertos temas contractuales y administrativos. Oportunamente la FPF continuará informando sobre el tema".

Tapia señaló, en un comunicado publicado en sus redes sociales, que su contrato con el Celta español concluirá el próximo 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales está abierto entre julio y agosto.

"Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional", agregó antes de indicar que conversó sobre esa situación con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, antes del partido amistoso que Perú jugó contra Paraguay el pasado viernes.

Añadió que, a pesar de no tener una solución a su petición, decidió jugar ese encuentro, que terminó empatado a cero, pero hasta este martes no recibió "ninguna garantía" de que se iban a tomar las medidas de seguridad que pedía.

"Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", agregó antes de asegurar que representar a Perú "siempre ha sido un motor" en su vida.

Renato Tapia dejó en el aire jugar en la Copa América 2024 al no viajar a Estados Unidos con la delegación de la Selección Peruana, ya que el volante de 28 años indicó que podría poner en peligro su futuro futbolístico en caso se lesione en la cita continental, debido a que acabará su contrato con el Celta el 30 de junio.

Ya con la Selección Peruana en Estados Unidos, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se refirió al caso Tapia, con quien habló el 3 de junio pasado.

“Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF”, comentó Lozano, quien dio a conocer que para este tema se necesitaba la aprobación de un consejo directivo.

“Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, agregó a América Deportes.

Lozano explicó que el seleccionador Jorge Fossati decidirá si Renato Tapia puede integrarse a la bicolor tras el amistoso del viernes contra El Salvador. “Que Renato pueda integrarse no es un tema que dependa de mí, eso depende netamente del profesor Jorge Fossati”, culminó.

“Renato Tapia renuncia a la competición por miedo”, así presentó y calificó el conductor de televisión española Josep Pedrerol, en relación a la situación de Tapia.

“Está sin equipo y no tiene seguro médico que le cubra una posible lesión”, agregó en Chiringuito.

Jorge Fossati confirmó el miércoles que Renato Tapia "no estará en esta Copa América" 2024, después de que el jugador solicitara, sin éxito, a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) una garantía que lo protegiera de una eventual lesión grave.

"Pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América", señaló el estratega de la bicolor.

Fossati dijo haber sido "testigo" de los esfuerzos de la FPF, pero que "si eso no le pareció a Renato, no puedo hacer más".

"Hay normas que cumplir. Tienes el derecho de pensar diferente y eso hace que no lo tengamos en cuenta", añadió.