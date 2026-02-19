Sporting Cristal ya conoce fecha de su debut en la Copa Libertadores Sub 20

Sporting Cristal ya conoce la fecha de su debut en la Copa Libertadores Sub 20 y el calendario de sus partidos en la primera ronda del torneo internacional. Los celestes integran el Grupo B del torneo que se disputará en Ecuador del 7 al 22 de marzo y que reunirá a los mejores equipos juveniles del continente.

Los celestes debutarán en la Copa Libertadores Sub 20 el domingo 8 de marzo ante Olimpia de Paraguay. El partido está programado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito a las 5:00 p. m. Su segundo partido será el miércoles 11 de marzo ante la Universidad Católica de Chile en el Estadio Olímpico Atahualpa, desde las 7:00 p. m.

En la última fecha del Grupo B Sporting Cristal se medirá ante Palmeiras de Brasil y el escenario será nuevamente el estadio Olímpico Atahualpa. El partido se jugará el sábado 14 de marzo a las 4:30 p. m.



🇪🇨🤩 ¡Las sedes que recibirán a la CONMEBOL #LibertadoresSub20 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣!



🏟️Fase de Grupos: Estadio Olímpico Atahualpa | Estadio Rodrigo Paz Delgado

🏟️Fase Final: Estadio Independiente del Valle pic.twitter.com/fWgYGSccew — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 18, 2026

El equipo dirigido por Rubén “Panaderito” Díaz clasificó a la Copa Libertadores Sub 20 al superar a Alianza Lima en la final del torneo Sub 18. En el partido de ida empataron sin goles y en el duelo final lograron imponerse por 3-0.

El Grupo A está conformado por Flamengo de Brasil, DIM de Colombia, Bolívar de La Paz y Estudiantes de Mérida de Venezuela. El Grupo C lo integran Belgrano de Argentina, Nacional de Uruguay, Santiago Wanderes de Chile y LDU de Ecuador.

Una vez finalizada la fase de grupos los tres equipos ubicados en la primera posición de sus respectivos grupos y el mejor segundo disputarán las semifinales el jueves 19 de marzo. Los ganadores de ambos partidos disputarán la gran final el domingo 22 de marzo. Estos duelos se disputarán en el estadio Independiente del Valle.