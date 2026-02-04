Últimas Noticias
¡Bombazo y a cobrar! Diego Acosta marcó el 1-0 de 2 de Mayo ante Alianza Lima [VIDEO]

Diego Acosta marcó el 1-0 de 2 de Mayo
Diego Acosta marcó el 1-0 de 2 de Mayo | Fuente: X | Fotógrafo: @Libertadores
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Diego Acosta, de un derechazo desde el borde del área, marcó el 1-0 de 2 de Mayo sobre Alianza Lima.

Acosta marcó el 1-0 para 2 de Mayo
Acosta marcó el 1-0 para 2 de Mayo | Fuente: YouTube

2 de Mayo vs Alianza Lima: alineaciones confirmadas

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez; Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Piero Cari; Federico Girotti.

Previa

Alianza Lima buscará en Paraguay un buen resultado cuando mida fuerzas a 2 de Mayo por el choque de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El cuadro victoriano llega con la moral al tope al sumar tres victorias seguidas ante Colo Colo, Inter Miami y Sport Huancayo.

