Conmebol decidió al árbitro para el duelo Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Alianza Lima quedó como Perú 4 en la temporada 2025.
Alianza Lima quedó como Perú 4 en la temporada 2025. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo por el choque de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro blanquiazul iniciará de esta manera la competencia internacional bajo la batuta el entrenador argentino Pablo Guede.

Sobre el particular, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el primer choque de Alianza en la Libertadoers será dirigida por una terna uruguaya.

José Burgos será el encargado de dirigir el compromiso y tendrá a sus compatriotas Horacio Ferreiro y Pablo Llarena como los jueces asistentes. Mientras que el VAR estará a cargo del también uruguayo Hernán Heras.

Recordemos que el partido se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, desde las 7:30 p. m, en el estadio Pedro Ruiz Caballero.

José Burgos encabezará la terna uruguaya en el Alianza vs 2 de Mayo.
José Burgos encabezará la terna uruguaya en el Alianza vs 2 de Mayo. | Fuente: Independiente
Alianza Lima Copa Libertadores 2 de Mayo

