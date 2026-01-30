Conmebol decidió al árbitro para el duelo Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro blanquiazul iniciará de esta manera la competencia internacional bajo la batuta el entrenador argentino Pablo Guede.

Sobre el particular, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el primer choque de Alianza en la Libertadoers será dirigida por una terna uruguaya.

José Burgos será el encargado de dirigir el compromiso y tendrá a sus compatriotas Horacio Ferreiro y Pablo Llarena como los jueces asistentes. Mientras que el VAR estará a cargo del también uruguayo Hernán Heras.

Recordemos que el partido se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, desde las 7:30 p. m, en el estadio Pedro Ruiz Caballero.