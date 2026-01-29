"Huancayo blanquiazul": así fue el banderazo de los hinchas de Alianza Lima previo al inicio del Torneo Apertura

Los hinchas de Alianza Lima palpitan el choque ante Sport Huancayo, que se desarrollará el viernes por la Liga1 Te Apuesto.

En la antesala del choque ante Sport Huancayo, los hinchas de Alianza Lima ofrecieron un banderazo de respaldo a los jugadores blanquiazules, que se alistan para jugar por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto.

Paolo Guerrero, Renzo Garcés y el resto del plantel de Alianza compartieron buenos momentos con sus seguidores en las afueras de su hotel concentración en Huancayo.

"Huancayo blanquiazul", fue el mensaje de Alianza, que está acompañado de un video donde se aprecia a decenas de hinchas blanquiazules que apoyaron con banderas y cánticos blanquiazules.

Si bien es cierto que el entrenador Pablo Guede no confirmó su oncena titular, Alianza formaría con: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Los hinchas de Alianza Lima en Huancayo. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?