¡Oficial! Alianza Lima anunció el fichaje de Esteban Pavez: "Jerarquía y experiencia"

Alianza Lima confirmó la incorporación del mediocampista chileno Esteban Pavez, que llega para reforzar las filas del cuadro victoriano dirigido por el argentino Pablo Guede.

A través de sus redes sociales, Alianza anunció el fichaje del volante de 35 años que destacó como referente y capitán de Colo Colo de Chile.

"Bienvenido a casa, Esteban Pavez. Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", señaló Alianza.

La llegada de Pavez es un pedido expreso de Pablo Guede porque ya lo dirigió en Colo Colo (2017) y Tijuana de México (2021).

El exseleccionado de Chile llega a Alianza luego que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados indefinidamente tras ser acusados de abuso sexual por una ciudadana argentina.

La palabra de Esteban Pavez

"La verdad que vengo con mucha expectativa. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado de estar acá", le dijo Pavez a medios locales en su llegada a Perú.

